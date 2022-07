El sindicat de pilots Sepla ha convocat vaga a <strong>Easyjet</strong> en tres períodes de 72 hores cada un, amb aturades durant els pròxims dies 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 i 29 d’agost, davant la «negativa» de l’empresa a recuperar les condicions prèvies a la pandèmia i a negociar el segon conveni col·lectiu.

En una nota de premsa, el sindicat ha explicat que es tracta de l’«últim recurs possible, a l’haver fracassat tots els intents portats a terme pels representants dels pilots per arribar a un acord», després de «més de sis mesos de negociacions i sis reunions en què s’han presentat tres propostes socials rebutjades per la companyia».

Segons la secció sindical de Sepla a l’aerolínia, el seu únic objectiu és «recuperar les condicions laborals que els pilots tenien el 2019, ara que el nombre de vols és molt similar al que hi havia fa dos anys, així com reprendre les negociacions per a la firma del nou conveni».

Retallada de condicions

En aquest sentit, lamenta que l’empresa s’hagi «negat a atendre qualsevol petició del col·lectiu» i hagi presentat «una nova proposta que retalla encara més les seves condicions en termes reals».

El sindicat insisteix que els pilots «van acceptar totes aquelles renúncies laborals no només per mantenir els llocs de treball en els pitjors mesos de la covid-19, sinó també per garantir la mateixa supervivència de la companyia a Espanya».

I afegeix: «Les condicions dels pilots espanyols sempre han sigut pitjors que les de la resta i es veuen encara més degradades amb la nova proposta de l’empresa».

Després d’una altra protesta

La vaga de pilots es produeix després de les aturades que han fet en les últimes setmanes els tripulants de cabina de passatgers (TCP) d’EasyJet, convocades per USO.

Després d’«intenses negociacions», la comissió negociadora del II conveni col·lectiu de TCP de l’aerolínia de baix cost britànica va arribar aquest dijous a un acord sobre condicions econòmiques, aprovat per l’assemblea de treballadors, que va donar lloc a la desconvocatòria immediata de les jornades de vaga previstes per a aquest cap de setmana.

L’acord recull una pujada del salari base del 4% amb caràcter retroactiu des del març d’aquest any, del 13% per al 2023 i del 5% per al 2024, per tant, en total, l’increment serà del 22% en tres anys.

Així mateix, es va pactar un canvi de durada del període d’activitat dels contractes fixos discontinus que passarà a ser de nou mesos d’activitat i tres d’inactivitat (anteriorment, era de vuit i quatre, respectivament), mesura que entrarà en vigor en la temporada 2022.