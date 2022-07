El Govern decideix gravar les comissions i els interessos bancaris

PSOE i Unides Podem van registrar ahir al Congrés la proposició de llei per crear dos nous impostos per a les grans empreses energètiques i per a les entitats bancàries. En concret, els dos partits del Govern proposen gravar en un 1,2% les vendes de les energètiques que tinguin una facturació superior als 1.000 milions d’euros i en un 4,8% les comissions i els interessos nets (diferència entre el que cobren i el que paguen) dels bancs. Socialistes i morats confien a recaptar 7.000 milions en 2 anys.

Després de l’anunci de Pedro Sánchez en el debat de Política General, els portaveus parlamentaris del PSOE, Patxi López, i d’Unides Podem, Pablo Echenique, van entrar al parlament la proposta per gravar dos dels sectors econòmics que consideren que més beneficis han obtingut en els darrers anys. A través d’una proposició de llei que es debatrà al Congrés, previsiblement, al setembre i que haurà d’estar aprovada abans de finals d’any, les dues formacions volen crear dos nous impostos «extraordinaris i temporals» que estiguin en vigor el 2023 i el 2024. Cada any esperen obtenir 2.000 milions de les energètiques i 1.500 milions dels bancs. Membres del Govern es reuniran avui amb totes les empreses que es veuran afectades -al voltant de 20 corporacions- per informar-los dels detalls de la proposta. 1.000 milions i 800 milions La norma pretén gravar les principals empreses elèctriques, gasistes i petrolieres amb un 1,2% l’import net de la xifra de negoci –és a dir, la xifra de venda de béns i prestacions–, sempre que tinguin una facturació superior als 1.000 milions. També estaran excloses aquelles entitats la part energètica de les quals sigui residual i suposi menys d’un 50% de les vendes. En el cas dels bancs, el gravamen afectarà aquells que tinguin un sumatori d’interessos i comissions cobrades als seus clients que superin els 800 milions i s’aplicarà un 4,8% sobre la suma d’interessos nets i comissions netes. Ambdós impostos, si s’aprova la norma abans que acabi l’any, seran exigibles a partir de l’1 de gener del 2023, sobre la xifra del 2022, i, després, l’1 de gener del 2024, sobre la xifra del 2023. Hauran de ser abonats l’1 de setembre de cada exercici, encara que hi haurà un pagament a compte del 50% al febrer. Un dels aspectes que més fricció ha provocat entre socialistes i morats ha estat la inclusió de mesures per evitar que aquestes empreses traslladin el cost dels impostos als clients. En la norma s’ha introduït la prohibició expressa que les grans energètiques i les entitats bancàries puguin repercutir el tribut en el cost dels seus serveis. En el cas que es detectin pujades per equilibrar l’efecte de l’impost, la norma sí que preveu una sanció econòmica del 150% de la quantitat traslladada al client. Fonts d’Unides Podem apunten que ells volien haver anat «més lluny». En concret, van proposar la creació d’un nou delicte fiscal al Codi Penal que contemplava penes de presó de fins a 10 anys per a aquells que duguessin a terme aquestes pràctiques en sectors estratègics, com podia ser el de l’energia i la banca.