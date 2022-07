L’economia dels EUA entra en recessió tècnica

L’economia dels EUA es va contreure un 0,2% el segon trimestre de l’any i encadena així dos trimestres de caigudes del producte interior brut (PIB), com a conseqüència de la crisi global derivada de la guerra d’Ucraïna i de la inflació desbocada. La dada publicada per l’Oficina d’Estadístiques Laborals (BEA) confirma un segon descens consecutiu del PIB, una cosa que tradicionalment es considera una recessió tècnica. Un diagnòstic que, no obstant, no comparteix en cap cas el Govern nord-americà, que no considera que el país estigui en un escenari de recessió tenint en compte la robustesa de la seva economia.

La dada del segon trimestre del 2022, la primera de les tres estimacions que fa l’executiu nord-americà, es produeix després que el primer trimestre l’economia es contragués un 0,4 %. Segons l’informe publicat ahir per la BEA, que calcula un ritme anual de caiguda d’un 0,9%, com a factors d’aquesta reculada hi ha l’alta inflació, els problemes en la cadena de subministraments i l’augment dels tipus d’interès. Com a contrapartida, va destacar la desocupació. Així mateix, es van registrar disminucions en la inversió privada, en el sector immobiliari (residencial i no residencial) i en la despesa dels governs federal, estatal i local, que van ser compensades en part per augments en les exportacions i en la despesa del consumidor. Les importacions, per part seva, van augmentar.

Des de l’executiu de Joe Biden i des d’institucions com el Fons Monetari Internacional (FMI) o la Reserva Federal, fa dies que preparen el terreny davant l’esperada mala dada i insistint que hi ha prou indicadors per no considerar que els Estats Units estiguin entrant en recessió. Dimecres, Jared Bernstein, un dels assessors econòmics del president nord-americà, va insistir a defensar que la recessió és un concepte que té en compte molts factors.

«La idea de recessió està definida pels economistes com una baixada de l’activitat econòmica àmplia i persistent. No és necessàriament dos trimestres de baixada del PIB, especialment si aquestes baixades són lleus», va afirmar Bernstein, tot i que va dir que no vol transmetre una «imatge massa amable» de la situació.