L’economia gironina genera 31.200 llocs de treball en l’últim any

El mercat laboral s’enfila a xifres rècord d’ocupació a les comarques gironines. Així ho constata l’Enquesta de Població Activa (EPA) realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En el segon trimestre de 2022, Girona ha arribat a les 375.200 persones ocupades, el nombre més alt de la sèrie històrica, que va començar el 2008. D’aquesta manera, supera el tercer trimestre de l’any 2019, que fins ara tenia la xifra més elevada amb 366.100 ocupats. Això demostra que el mercat laboral està completament recuperat després de la crisi de la Covid-19, i és que amb un any, a la província s’han creat 31.200 llocs de treball.

L’atur també baixa considerablement respecte als nombres d’ara fa un any. Ho ha fet en 23.100 persones, situant la xifra en un total de 33.800 desocupats. D’aquesta manera, la província de Girona sigui la tercera de tot l’Estat amb una taxa d’ocupació més alta (63’76%), sent la millor xifra des del tercer trimestre de 2017 ( 63,93%). Girona també és la quarta província amb menys taxa d’atur (8,26%), el segon nombre més petit des del tercer trimestre de 2007, quan va baixar fins al 6,69% -el tercer trimestre de 2019 va ser de 8,01%-.

Per sectors, el de serveis, on s’inclouen derivats del turisme com l’hostaleria o la restauració, ha estat el que més llocs de treball ha creat en l’últim any, 27.000 -12.100 en els últims tres mesos-, disparant la xifra fins a les 271.000 persones ocupades dins del sector. En part, pel començament d’una temporada d’estiu sense restriccions per la pandèmia. La construcció i la indústria, que havien patit un descens en els últims tres trimestres, han tornat a créixer en el segon trimestre d’aquest any. La indústria té ara 69.900 persones ocupades, 200 més que l’any passat, mentre que la construcció en té 29.400, augmentant la xifra en 900 llocs de treball respecte al segon trimestre de 2021. Per últim, l’agricultura és el segon sector que més ha crescut en l’últim any. Ho ha fet en 3.100 persones ocupades, enfilant la xifra fins als 4.800 llocs de treball.

Per gèneres, el femení creix un 12,1% en ocupació i ara té 177.100 llocs de treball, gairebé 20.000 més que ara fa un any. La feina en els homes també augmenta, però ho fa amb menys intensitat. Puja un 6,4% respecte a les xifres del segon trimestres de l’any passat, situant-se en 198.100 treballadors, 5.000 més que en el mateix període de 2021. L’atur també cau més en les dones. Ho fa un 41,3%, baixant la xifra a 16.600 desocupades. Mentrestant, el descens en els homes ha estat del 39,6% i se situa en 17.200 aturats.

Girona, per sobre la mitjana

Les dades de l’EPA són clares. Girona és la província catalana on més puja l’ocupació i baixa més l’atur. Pel que fa a llocs de treball, l’economia gironina n’ha generat un 9% més que en el segon trimestre de l’any passat, superant la mitjana catalana, que és del 3%. Catalunya va registrar, entre abril i juny d’aquest any, un total de 3.521 milions de llocs de treball, la majoria a Barcelona, que puja un 2,7%. L’increment de Tarragona encara és més petit, de l’1,3%, mentre que a Lleida hi ha un 0,7% menys d’ocupació que en el segon trimestre de 2021.

A Girona, l'ocupació ha pujat un 9% i l'atur h a baixat un 40,5% en l'últim any, superant la mitjana catalana i espanyola

La tònica és semblant si es mira la baixada de l’atur. Girona té un 40% menys de persones desocupades que fa un any, superant, de llarg, la mitjana catalana (-24,6%). El descens de Barcelona (-25%) i Tarragona (-17%) és considerable, mentre que, en canvi, Lleida veu com el nombre d’aturats puja un 3,1% respecte a les xifres del segon trimestre de l’any passat. Catalunya va registrar un total de 360.500 aturats en el segon trimestre d’aquest any.