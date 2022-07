L’OMS aconsella la «monogàmia» als gais per frenar la verola del mico

L’emergència internacional pel brot de verola del mico, que suma més de 18.000 casos, es pot frenar «si es prenen seriosament els seus riscos i es fan els passos necessaris per frenar-ne la transmissió», va assegurar el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’expert etíop va advertir que una desena part dels casos han necessitat hospitalització, i va insistir que un 98% dels contagis ara com ara es concentren en el col·lectiu d’homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes, per la qual cosa va demanar a aquest grup que lideri les mesures preventives.

«Això, de moment, inclou reduir el nombre de parelles sexuals, reconsiderar les noves i intercanviar detalls de contacte per si de cas», va aconsellar Ghebreyesus, que malgrat dirigir-se a aquest col·lectiu va advertir que qualsevol persona es pot contagiar i que s’ha de lluitar contra l’estigma i la discriminació que puguin patir els grups afectats.

«Com vam veure amb la covid, la desinformació es pot estendre ràpidament a internet», va indicar el responsable de l’OMS, que en aquest sentit va demanar a xarxes socials i mitjans de comunicació que col·laborin per evitar la disseminació d’informació perjudicial. Ghebreyesus va insistir que, a més de per contacte sexual, la verola del mico es pot contagiar per simple contacte físic, «incloent-hi abraçar-se, besar-se o fer servir tovalloles o roba de llit contaminat».

Tres vacunes en estudi

El director general va recordar que s’estudien tres vacunes per prevenir el brot, encara que per ara no es contemplen vacunacions massives: la MVA-BN (manufacturada a Dinamarca), la japonesa LC16 i la nord-americana ACAM2000, inicialment desenvolupades contra la verola convencional.

Ghebreyesus, que va explicar que encara no hi ha dades completes sobre l’eficàcia de les vacunes o sobre el nombre de dosis necessàries per estar protegit, va insistir que des de la seva inoculació triguen setmanes a desenvolupar defenses a l’organisme, i va afirmar que hi podria haver problemes inicials de disponibilitat a molts països.

En el cas de la vacuna MVA-BN, per exemple, l’empresa fabricant té matèria primera per a uns 16 milions de dosis, però aquestes encara es troben en període de fabricació i «podrien trigar mesos a estar preparades», va afegir.