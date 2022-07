«Les dades constaten les incerteses del context econòmic el que obliga a prendre mesures cap a la recuperació del teixit productiu i l’activació de persones», afirmava Josep Ginesta, secretari general de PIMEC. I és que, tot i les bones xifres de l’Enquesta de Població Activa (EPA), la Patronal alerta que la recuperació no és del tot «intensa». No hi ha dubte que les xifres d’ocupació es van recuperant després de la crisi de la pandèmia, però «no ho fan amb la intensitat esperada en un context de recuperació d’una crisi després de la pandèmia i en un segon trimestre», deia Ginesta. En el mateix sentit, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, valorava «positivament» els indicadors del mercat laboral, tot i que també avisava que la taxa d’atur a Catalunya (9,29%) -com també la de Girona (8,26%)- són superiors a la de la mitjana de la Unió Europea (6,1%).

En canvi, Comissions Obreres (CCOO), en un comunicat, afirmava que «la reforma laboral crea ocupació estable i a temps complet». Però, en canvi, lamentava la «lleu reducció de població activa». El sindicat també exposa que les xifres d’atur són bones, en part, perquè «mesures com els ERTO han contribuït a contenir» el nivell de persones desocupades arreu de Catalunya. El sindicat també reclama «mesures urgents per pal·liar la crisi de preus».