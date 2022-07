BBVA obté beneficis de 3.001 milions, un 57% més alts, després de reduir provisions

El BBVA va obtenir un benefici de 3.001 milions d’euros en el primer semestre del 2022, un 57,1% més que un any abans. L’entitat atribueix aquest creixement al dinamisme dels ingressos, impulsats pel creixement de l’activitat (12,6%), una gestió «adequada» de les despeses en un context d’elevada inflació, i unes provisions menors. Si s’elimina l’equació de l’impacte no recurrent de la compra d’oficines a Espanya a Merlin, el benefici recurrent puja a 3.203 milions d’euros (un 37,6% més).

Pel que fa als ingressos del negoci típic bancari, BBVA va elevar el marge brut un 12,2% fins a 11.509 milions d’euros, impulsat per l’increment gradual dels tipus d’interès en algunes de les geografies en què opera. D’aquesta manera, el marge d’interessos va arribar als 8.551 milions d’euros entre el gener i el juny, una alça del 26,5% pel fort increment de l’activitat i recolzat en l’augment de les comissions netes (14,5%) fins a 2.650 milions. El marge net va arribar a la xifra de 6.456 milions d’euros en els primers sis mesos de l’any, un 19% més que un any enrere.

En la presentació dels resultats, preguntat pel nou gravamen del 4,8% sobre els interessos i les comissions presentat dijous pels partits de coalició del Govern, el conseller delegat del grup, Onur Genç, va advertir que l’impost «no és bo per a Espanya» en general. Sobre el seu efecte per al banc, Genç calcula un impacte negatiu de 250 milions d’euros al final de l’any (sobre els resultats de l’últim any). A més, va confirmar que el banc explorarà «totes les possibilitats, inclosa la judicial» per frenar-lo.

Bons resultats a Mèxic

En la presentació, Genç va destacar la contribució de totes les àrees de negoci al creixement dels resultats. És el cas d’Amèrica del Sud (413 milions d’euros, un 102,1% més) i de Mèxic (1.821 milions d’euros, un 48,3% més), que es manté com el país tractor del grup, amb un pes sobre el benefici del 53%.

També d’Espanya, el segon mercat, on l’entitat obté un resultat de 808 milions d’euros (11,5% més), gràcies a l’impuls de l’activitat, la millora significativa de l’eficiència i els sanejaments més baixos. Excloent-ne l’impacte net de 201 milions per la compra d’oficines a Merlín, el benefici va pujar a 1.010 milions d’euros. A Turquia, el BBVA va guanyar 62 milions d’euros afectat per l’aplicació de la comptabilitat per hiperinflació des de l’1 de gener.