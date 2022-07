El brot de pesta porcina africana dels Països Baixos «preocupa» a JARC

Girona és una de les províncies espanyoles que produeix més carn de porc. Això fa que durant tot l’any arribi una gran quantitat de bestiar porcí procedent de la Unió Europea i també un gran nombre d’animals vius, el que comporta la possible entrada de la pesta porcina africana (PPA). I és que el 90% dels garrins que s’importen a Espanya provenen dels Països Baixos, on, a principis de juliol, els serveis de veterinaris oficials alemanys van notificar dos nous focus de PPA en explotacions de porcí domèstic. Una d’aquestes explotacions està situada a Alemanya, molt a prop de la frontera amb terres neerlandeses.

Per això, l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) demana precaució perquè la PPA és una malaltia altament contagiosa i mortal que afecta els porcs. L’associació creu oportú que, fins que no se sàpiguen els resultats sanitaris de les explotacions porcines i fauna salvatge de l’àrea pròxima al focus dels Països Baixos, s’aturi la importació d’animals a Catalunya. «Està en joc el futur del sector porcí català que representa el 21,6% del nostre PIB industrial i un 4% del PIB total de Catalunya», declarava Jaume Bernis, cap de la sectorial porcí de JARC. Bernis també apel·lava a la responsabilitat de tots els agents per mantenir «l’estatus d’excel·lència i prestigi internacional del qual gaudim i, que ens permet mantenir aquests volums productius».

En tot cas, el que preocupa més a JARC és que després de tres setmanes de la detecció d’aquest brot prop dels Països Baixos encara «no es tenen dades de com va aparèixer el focus», declarava Bernis, que també explicava que tot això «genera dubtes, perquè no sabem com s’ha produït ni com estaran tots els moviments que vinguin a partir d’ara». El cap de la sectorial porcí de JARC també deia que, en altres casos en un termini «màxim d’una setmana et diuen els motius». Tanmateix, «això no vol dir que ho tinguem aquí. El que ens preocupa és la realitat», sentenciava Bernis.