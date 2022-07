«La cadena de pagaments es trencarà»

La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) assegura que el que afronta no és una guerra, però sí «una croada». Una que va començar el 2008 quan es va constituir l’organització, que avui agrupa prop d’un milió de pimes i autònoms, i que té com a objectiu impulsar canvis legals per combatre un dels problemes que ofega milions de petites empreses: el del retard en els pagaments dels compradors als proveïdors. Una pràctica generalitzada que posa en risc les companyies, els llocs de treball dels seus empleats i el conjunt de l’economia.

«La morositat normalment s’interpreta com un problema de les empreses, però afecta tota l’economia. Si es trenca la cadena de pagaments, s’altera tota l’economia, tot cau com un castell de cartes», sentencia Antoni Cañete, president de PMcM i també de la patronal de les pimes catalanes Pimec.

La llei ja marca clarament quins són els terminis màxims de pagament als proveïdors (sempre que no hi hagi un acord explícit entre les parts per ampliar-los): 30 dies en cas que el pagador sigui una administració pública i 60 dies si és una empresa. Però els terminis reals són molt més grans: el 2021 van ser de 61 dies de mitjana en el cas de les administracions i de 72 dies les empreses privades.

«Hi ha morosos que no paguen per dificultats de liquiditat o de tresoreria. Però els morosos que poden pagar i no paguen han de tenir sanció, no són morosos: són ‘morrosos’, que tenen ‘morro’», destaca Cañete. «Aquest és un país de ‘morrosos’, de gent que s’aprofita de la situació. Els que tenen més liquiditat són els que paguen més tard».

Segons un estudi de la pròpia plataforma basant-se en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) corresponents als comptes anuals del 2020, les empreses de l’Ibex 35 trigaven a pagar als proveïdors 193 dies de mitjana i la resta d’empreses del mercat continu, 200. No obstant, les companyies cotitzades trigaven a cobrar només 61 dies. «S’han de fer les lleis pensant en els petits perquè ens puguem fer grans», explica.

En els darrers anys s’han anat fent passos legislatius amb l’objectiu de protegir les empreses de l’impacte de la morositat, però no suficients i, sobretot, no s’ha fet el gran pas que la plataforma considera decisiu. «La llei ja estableix que hi ha obligació de pagar en uns terminis concrets. Hi ha obligació, però no control de si es fa o no. Reivindiquem un règim sancionador per als que no compleixen els terminis. Si no s’apliquen sancions als morosos, apareixen els ‘morrosos’. Sense sancions se’ls dóna vida i es dóna l’oportunitat de continuar fent-ho als que no paguen i poden pagar».

Després d’un llarg procés de tramitació parlamentària i una dura negociació d’esmenes, el Congrés va aprovar a principis d’aquest mes l’anomenada Llei Crea i Creix per enviar-la al Senat. En la norma s’han inclòs diverses mesures que la PMcM considera avenços històrics per reduir la morositat.

Quan la llei entri en vigor, les grans empreses hauran de certificar estar al dia en el pagament als seus proveïdors per rebre ajuts públics i subvencions, en un moment clau pel repartiment dels fons europeus del Pla de Recuperació; i, a més, els grans adjudicataris de contractes públics hauran de demostrar també no incomplir els terminis de pagament als subcontractes abans de cobrar pels seus treballs de l’Administració.

Observatori Estatal

La norma encara en tramitació també estableix que el futur Observatori Estatal de la Morositat haurà de publicar cada any una llista negra de grans empreses que arrosseguin factures impagades o fora de termini per més de 600.000 euros o hagin pagat a temps menys del 90% de les factures.

Les companyies que apareguin al llistat patiran una mena de «pena de telenotícies», en vincular-se públicament la seva marca amb la morositat. Una mesura insuficient per a la PMcM, que aspirava a incloure a la Llei Crea i Creix un règim sancionador.

Al Congrés ja hi ha una iniciativa legal per posar en marxa un sistema de sancions a les empreses moroses. Es tracta d’una proposició de llei presentada per Junts per Catalunya, a la presa en consideració de la qual van donar suport el 2020 la resta de grups parlamentaris per unanimitat, i que fa més de dos anys que està abandonada i sense avenços en la seva tramitació. La Comissió d’Indústria del Congrés ha aprovat fins a 72 ampliacions del termini d’esmenes i segueix guardada en un calaix una proposició de llei que preveu multes d’entre 3.000 i un milió d’euros en funció de les quantitats degudes i la reincidència de l’empresa morosa.

«Quan l’economia funciona i creix, l’equilibri no es trenca i es va sustentant encara que el termini dels pagaments es vagi allargant. Però si hi ha crisis i problemes econòmics, la morositat ho va colpejant tot», afirma Cañete. La inflació desbocada i un escenari de pujada de tipus d’interès encarint el finançament plantegen una tempesta perfecta perquè es dispari la morositat.

«Assistirem a un trencament de la cadena de pagaments», alerta el president de la PMcM, que anticipa que algunes grans empreses decidiran endarrerir el pagament als seus proveïdors per, en la pràctica, aprofitar que el valor real del seu deute disminueix quant més tarda a pagar -per la devaluació del preu dels diners que comporta l’alta inflació- i finançar-se gratis en un context de tipus d’interès a l’alça.

«Prenem mesures ja per evitar que quan vingui la crisi no sigui la morositat la que tanqui empreses i destrueixi llocs de treball», adverteix Antoni Cañete. «O posem remei a la ‘morrositat’ o l’economia espanyola patirà més que altres economies».