CaixaBank guanya un 17% més, fins a 1.573 milions, per l’activitat comercial

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 1.573 milions d’euros en el primer semestre, un 17,1% més respecte un any enrere en termes homogenis. Aquesta evolució es basa en una forta activitat comercial, que va compensar la reducció del marge d’interessos amb ingressos per serveis, així com la reducció de costos per la fusió amb Bankia i les menors dotacions a provisions.

Tenint en compte els impactes generats per la integració, el resultat cau un 62,4% en taxa interanual, ja que en el primer semestre del 2021 el resultat va ser de 4.181 milions d’euros, amb l’aportació positiva de la fusió amb Bankia a efectes comptables. Una de les qüestions recurrents en la presentació de resultats va ser el gravamen del 4,8% sobre els interessos i les comissions netes que el Govern preveu aplicar a la banca. Aquest gravamen costarà el primer any a l’entitat entre 400 i 450 milions, va calcular el conseller delegat, Gonzalo Gortázar. Segons la seva opinió, la mesura és «injusta, distorsionadora i contraproduent». Va recordar que la rendibilitat mitjana del sector era el 31 de març del 5,37%, «que no és extraordinàriament elevada sinó baixa». També va considerar que es distorsionarà la competència davant dels bancs estrangers que operen a Espanya i no arriben al llindar mínim per tributar (800 milions), o els fons voltor, i fins i tot amb les normes bancàries europees, que demanen que les entitats repercuteixin tots els costos. Com a resum, va afirmar que els bancs «o bé repercuteixen el cost o deixen d’oferir crèdit» i va recordar que el 30% dels beneficis de CaixaBank van a l’Obra Social del seu principal accionista, la Fundació La Caixa, i per tant el flux de guanys es veurà minvat. La rendibilitat (ROTE a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió) de CaixaBank va arribar al 7,9%. Gortázar va destacar que la nova producció en hipoteques ha crescut un 58%; el finançament al consum, un 21% i la nova producció de crèdits a empreses i la banca corporativa, un 57%. Alhora, els recursos de clients, i malgrat la volatilitat dels mercats, s’han incrementat en 20.000 milions d’euros en subscripcions netes en assegurances, actius sota gestió i dipòsits, va destacar. L’entitat va aconseguir, a més, reduir les despeses d’administració i amortització recurrents un 5,6% interanual per les sinergies de la fusió. Els costos de personal van disminuir un 7,5%.