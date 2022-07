La compravenda d'habitatges a la costa gironina creix tot i la pujada dels preus

Els preus dels habitatges a la costa gironina van pujar l’any 2021, però també ho van fer les compravendes i els visats. Segons l’últim informe de Tinsa, el preu dels immobles ha pujat un 6’1% en el primer trimestre d’aquest any respecte al mateix període del 2021. El creixement, però, és encara més gran, d’un 11%, si es compara amb les xifres prepandèmiques. El preu actual d’una vivenda a la costa de Girona és ara de 1.802 euros el metre quadrat, una xifra encara lluny del rècord de 2.765 euros el metre quadrat del tercer trimestre de 2007.

En canvi, el preu dels immobles de segona residència es dispara encara més. Les dades de Tinsa exposen que el cost en els habitatges de vacances és entre un 25 i un 60% més que una vivenda general. A la Costa Brava el preu s’enfila als 2.250 euros el metre quadrat -425 euros més car que un immoble habitual-, mentre que a la costa de la comarca de la Selva encara es dispara més. Ho fa fins als 2.800 euros per metre quadrat en aquestes segones residències, amb una diferència de més de mil euros respecte a les vivendes habituals d’aquesta zona -1.625 euros per metre quadrat-.

El preu per metre quadrat se situa als 1.802 euros als municips de la costa gironina

Tanmateix, l’augment dels preus no ha afectat en el fet que la gent compri habitatges a prop de la costa gironina. Al llarg de l’any passat es van fer un total de 7.625 compravendes d’habitatge a les zones pròximes al mar, el que significa que es van fer un 43% més d’operacions que l’any 2020. I no només se’n van fer més que el 2020, encara en plena pandèmia, sinó que el total de transaccions realitzades l’any passat supera en un 18% les fetes el 2019, abans de la irrupció de la Covid-19.

Per la seva banda, els visats també han pujat respecte als anys anteriors. Durant l’any passat se’n van registrar un total de 366, un 133% més que el 2020, quan se’n van comptar 158. La xifra també és més alta que abans de la pandèmia, perquè el 2019 en van ser 257.

El comprador més habitual d’habitatges a la costa gironina és estatal i estranger, i el compra, normalment, per fer-ne ús particular. La demanda de la població estatal prové, en gran majoria, de la província de Barcelona, però també de les mateixes comarques gironines i d’altres províncies més pròximes. La compravenda d’habitatges de la costa gironina representen un 52% del total de la província, on la mitjana del preu per metre quadrat és de 1.663 euros segons les dades del primer trimestre d’aquest any, el que significa una pujada del 7% respecte al mateix període de l’any passat.

Begur, on més puja el preu

Per la seva banda, el municipi costaner que ha vist augmentar més el preu en l’últim any ha estat, amb molta diferència, Begur. En el primer trimestre de 2022 el preu ha estat de 2.183 metres per metre quadrat, amb un augment del 28,3% interanual, sent el municipi que té un preu més alt per metre quadrat. El segueix en aquesta llista de preus Castell Platja d’Aro (2.175 euros el metre quadrat), amb una pujada del 4,8%, i Llançà (2.055 euros el metre quadrat), amb un increment del 5,2%. De fet, el cost de la vivenda puja a tots els municipis costaners, menys a Calonge i Sant Antoni, on baixa un 1,4% i se situa amb un preu de 1.680 euros per metre quadrat.

En canvi, el municipi que va pujar més en transaccions l’any passat va ser Sant Pere Pescador. Ho va fer un 54%, passant de 25 operacions el 2020 a 55 el 2021. El segon en aquest rànquing és Tossa de Mar (+48%) i el tercer Calonge i Sant Antoni (+43%). Gairebé tots els municipis també van pujar en el nombre de compravenda d’habitatges respecte a les xifres d’abans de la pandèmia. Els únics que no ho han fet han estat Castelló d’Empúries (-2,3%) i Roses (-1,2%).