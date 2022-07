Espanya és el segon país de la Unió Europea on més cau la taxa d’estalvi

Les llars espanyoles són les segones a tot Europa que més capacitat d’estalvi han perdut durant el primer trimestre de l’any, colpejades per la important inflació. Espanya és, darrere d’Àustria, el segon estat del club dels 27 on ha caigut més la taxa d’estalvi, concretament un 2,1% respecte al trimestre anterior, segons les dades actualitzades per Eurostat. Una evolució que al conjunt de la UE s’ha mantingut lleugerament a l’alça, amb un testimonial increment del 0,1% respecte finals del 2021. El pobre increment dels salaris de la majoria dels treballadors espanyols, que creixen a la meitat de ritme que a la mitjana de la UE, explica part de la manca de capital disponible de les famílies.

L’escala de preus està devorant amb més afany les reserves dels espanyols que les de la gran majoria dels veïns europeus, que ja de mitjana registren taxes d’estalvi més grans. Segons les dades actualitzades per Eurostat, Espanya encadena dos trimestres consecutius amb retrocessos dels seus dipòsits a la baixa i el darrer any les taxes d’estalvi han caigut 6,6 punts, d’un 14,1% el primer trimestre del 2021 a un 7,5% de l’inici del 2022. Aquest càlcul és fruit de dividir els estalvis de les famílies pel volum dels ingressos bruts. Els nivells actuals d’estalvi de les famílies són semblants als que hi havia abans de la pandèmia de covid, moment en què les restriccions sanitàries van provocar un augment sense precedents dels dipòsits de part de les llars -principalment les de renda mitjana-alta i que van mantenir els seus sous durant la pandèmia-, a causa de la impossibilitat de gastar, sense restaurants, ni turisme, ni lleure oberts. És a dir, el març del 2022 les llars espanyoles ja han consumit aquests ingressos extra palanquejats durant la pandèmia.