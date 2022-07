La fiscalia demana vuit anys de presó per a Shakira per frau fiscal

La fiscal Carmen Martín Aragón sol·licita en el seu escrit d’acusació vuit anys i un mes de presó i multes per un total de 23,8 milions per a la cantant Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) per presumptament haver defraudat a l’Agència Tributària 14,5 milions entre 2012 i 2014. L’artista ja ha dipositat el muntant del deute i ha regularitzat la seva situació davant l’Agència Tributària, pagant milers d’euros més per abonar els impostos que li corresponen. Per això se li aplica l’atenuant molt qualificada de reparació del dany, cosa que redueix la petició de pena en conjunt.

L’acusació pública sosté que Shakira va cometre sis presumptes delictes de frau a Hisenda per l’impagament d’impostos de la renda i del patrimoni el 2012, 2013 i 2014, i individualment sol·licita penes d’un any a un any i sis mesos. Afegeix que l’artista va utilitzar un entramat societari, amb ramificacions a paradisos fiscals, i que va simular que vivia a l’estranger quan en realitat ho feia a Barcelona amb el jugador de futbol Gerard Piqué, del qual ara s’ha separat. Segons la fiscal, Shakira va viure de manera habitual a Espanya entre el 2012 i el 2014, primer en un habitatge a Barcelona i després en una casa a Esplugues de Llobregat, que va ser adquirida juntament amb la seva parella, Piqué, a través d’una societat. Les estades fora d’Espanya de la cantant en aquell temps van ser «per motius professionals», amb una durada molt curta, a excepció d’un viatge als EUA, on va participar al programa La Voz. Més de 183 dies a Espanya L’acusació pública estableix que la major part del temps l’estrella va estar a Espanya i va superar els 183 dies que estableix la llei per considerar que una persona és resident habitual, i per tant ha de pagar els impostos a Espanya. En concret, l’acusada va romandre de manera efectiva 242 dies el 2012, 212 dies el 2013 i 243 dies el 2014. Les absències les qualifica d’«esporàdiques», segons la normativa sobre tributs. També destaca que la cantant, «coneixedora que vivia de manera habitual a Espanya i que estava en aquest país la major part de l’any», a excepció de les sortides per complir els compromisos professionals i les activitats d’oci, va utilitzar un entramat societari que, si bé havia estat creat anys enrere, no va modificar en les seves línies essencials, i el va utilitzar per entre el 2012 i el 2014 «amagar» a Hisenda i a l’Agència Tributària de Catalunya ingressos i patrimoni. El «pla» per no pagar els impostos, segons l’acusació, va consistir «bàsicament» en què fossin unes societats alienes les que formalment apareguessin com a titulars de les percepcions de les rendes i del patrimoni, en lloc de la de l’artista. L’escrit d’acusació va arribar ahir, només un dia després que els advocats de Shakira comuniquessin que trencaven les converses per arribar a un acord i evitar el judici contra la cantant, rebutjant la proposta de la fiscalia que li permetia substituir la pena de presó per una multa. En un comunicat dur, l’equip legal de l’artista defensava que aquest cas suposa «un total atropellament» als drets de la cantant.