Catalana Occidente ha assolit un acord aquest divendres per comprar el grup Mémora a l'inversor global Ontario Teacher's Pension Plan Board i a l'equip de direcció de la funerària per 387,5 milions d'euros. Segons l'asseguradora, el valor estimat de la companyia que ha adquirit és de 600 milions. La compra està condicionada a l'aprovació de les autoritats reguladores tant a Espanya com a Portugal, on també opera el grup funerari. D'aquesta manera, Catalana Occidente augmenta la presència al sector dels enterraments i les incineracions a l'Estat i entra al mercat portuguès. Mémora ostenta la propietat o la gestió de 139 tanatoris, 39 crematoris i 18 cementiris. Dona feina a unes 1.500 persones i gestiona uns 50.000 serveis anuals.

Mémora és el grup funerari amb més presència a les comarques gironines. En l'actualitat compta amb tanatoris a Girona, Salt, Arbúcies, Banyoles, Blanes, Besalú, la Bisbal d'Empordà, L'Escala, Maçanet de la Selva, Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Roses i Torroella de Montgrí. Ontario Teacher's Pension Plan Board va entrar al capital del grup Mémora fa cinc anys i el seu director general, Jean-Charles Douin, ha afirmat que ara en surten havent acomplert el pla d'inversions previst. El juliol del 2017 s'anunciava l'entrada del fons de pensions canadenc al grup funerari per 500 milions d'euros.