Javier Pagès ha estat reelegit per unanimitat president del consell regulador del cava, un organisme format per 12 vocals entre els quals ha entrat per primera vegada un representant de fora de Catalunya a través de l’aliança d’Almendralejo (Extremadura) i Requena (València), Fernando Medina. A l’organisme hi ha paritat entre el sector productor i elaborador. Amb aquest suport avalen el pla estratègic que està destinat a elevar el prestigi del producte.