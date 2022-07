Un jutge admet per primer cop la mort d’un empleat per amiant

El Jutjat Social número 8 de Barcelona ha dictat la primera sentència que reconeix la mort d’un empleat del metro per exposició a l’amiant. El magistrat considera provat que l’empresa municipal no va avaluar correctament els riscos del lloc de treball de la víctima, cosa que va suposar una falta de mesures preventives que va derivar en un càncer molt agressiu que va acabar causant-li la mort l’any 2019.

La sentència, un triomf per al bufet d’advocats Col·lectiu Ronda, permetrà a la vídua veure incrementada la seva pensió en acreditar-se que la mort del seu marit va ser per malaltia professional. I obre la porta a noves demandes per danys i perjudicis i falta de seguretat que, en futures instàncies, poden acabar en responsabilitats penals per a TMB. La sentència del Jutjat Social número 8 és la primera resposta a una sèrie de sis demandes més gestionades pel mateix bufet.