L’economia espanyola s’accelera durant el segon trimestre gràcies al consum

Rebot més gran del previst. L’economia espanyola va créixer un 1,1% el segon trimestre d’aquest any respecte el mateix període de l’any anterior i un 6,3% en taxa anual malgrat la guerra a Ucraïna i la inflació, segons l’avenç de les dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La taxa trimestral és nou dècimes superior a la registrada el primer trimestre de l’any, quan el PIB va augmentar un 0,2% respecte el quart trimestre del 2021, cosa que va contrastar amb la variació intertrimestral del 2,2% del quart trimestre de 2021, amb un ritme d’augment interanual del 5,5%. Espanya és, de fet, el país que creix més de les grans economies europees i ho fa molt per sobre de la mitjana de la zona euro (0,7%) i de la Unió Europea (0,6%), segons Eurostat.

El segon trimestre del 2022 ha estat marcat per la guerra d’Ucraïna i l’alça de la inflació. I encara que les previsions apuntaven al creixement, sobretot per l’impuls de la recuperació del turisme després de la pandèmia del covid ​​ -al maig el nombre de turistes internacionals que van arribar a Espanya va ser el 88% del registrat el mateix mes del 2019-, la taxa estimada era inferior: el servei d’estudis del Banc d’Espanya preveia un avenç trimestral del PIB del 0,4%. Pujada de l’ocupació També l’ocupació donava mostres de creixement, especialment en l’àmbit de l’hostaleria, segons les xifres d’afiliació a la Seguretat Social. Les dades de l’INE apunten a una pujada de 867.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any, un 4,9% més. En termes d’hores treballades, augmenten un 3,7%, taxa 3,8 punts inferior a la del primer trimestre del 2022. En les dades presentades la sorpresa va arribar de la mà del consum a les llars, que passa d’una caiguda del 2% el primer trimestre a créixer un 3,2% entre l’abril i el juny, mentre la inversió manté una alça en línia amb la primera part de l’any (puja un 2,2% i entre el gener i el març ho va fer al 2,3%). Les exportacions van créixer un 1,6%, 5 dècimes per sobre de les de gener a març; mentre que les importacions ho van fer al 4,6%, davant la reculada del 0,8% del trimestre anterior. Si es compara amb el segon trimestre del 2021, el consum va pujar un 3,2% i la inversió un 10%, mentre que les exportacions i importacions ho van fer al 18,5% i 10,4%, respectivament.