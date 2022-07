Les grans elèctriques han guanyat 11.856 milions a Espanya en els darrers 5 anys

Els quatre grans grups elèctrics que operen a Espanya -Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP- han registrat en el darrer lustre un benefici net conjunt d’11.856 milions d’euros només a Espanya, una mica més d’un terç dels 32.661 milions aconseguits per les corporacions amb totes les seves operacions als 40 països on són presents.

Un resultat net al mercat espanyol obtingut després de destinar més de 22.500 milions a inversions elèctriques espanyoles en els últims cinc anys i després d’assumir un cop comptable de més de gairebé 8.570 milions per la pèrdua de valor dels seus actius, especialment les velles centrals elèctriques de carbó, segons es recull en un informe de la consultora Deloitte elaborat per a la Fundació Naturgy en què revisa la situació econòmica i financera dels grans grups elèctrics entre el 2017 i el 2021.

Els gegants elèctrics van obtenir l’any passat un benefici net global consolidat de 8.504 milions d’euros, gairebé un 28% més que l’any anterior i la dada més gran dels últims exercicis. Les companyies van concentrar l’any passat un 43% dels guanys totals al mercat espanyol, obtenint un benefici conjunt per les seves activitats a Espanya de 3.616 milions d’euros, un 20% més que l’exercici anterior i també el registre més gran de l’últim lustre (3.018 milions el 2020, 2.201 milions el 2019, només 53 milions el 2018 per les pèrdues històriques de Naturgy després de depreciar el valor d’actius i 2.968 milions el 2017).

«Des de l’exercici 2019, el resultat net de l’exercici s’ha incrementat principalment a causa de l’evolució en el volum de deterioraments d’actius registrats anualment», destaca Deloitte, per justificar la millora dels guanys en els últims exercicis a Espanya en el sector. Les companyies han anat realitzant reduccions del valor de les seves velles centrals de generació -especialment les de carbó per la seva esperada apagada total, però també les de gas i les nuclears- per adaptar-les als retorns esperats i a la seva vida útil per ajustar-se al procés de transició energètica.

El 2021 les quatre grans elèctriques es van apuntar als seus comptes deterioraments de només 690 milions d’euros, davant dels 1.591 milions del 2020, els 2021 milions del 2019 i els històrics 4.530 milions del 2018 -quan Naturgy va rebaixar a la meitat el valor en llibres de tota la planta de generació no renovable, amb una dràstica reducció de 4.900 milions-. En total, a l’últim lustre les depreciacions acumulades superen els 8.570 milions d’euros per als grans grups a Espanya en cinc anys, davant els 2.224 milions de deterioraments aplicats a tota la resta de països on són presents. En paral·lel, Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP han fet inversions en actius elèctrics per valor de 22.564 milions d’euros des del 2017, concentrant el 41% de les inversions executades a tot el món.

Nou impost

En plena polèmica pels beneficis extra de les companyies energètiques, i quan el Govern prepara un nou impost per gravar possibles guanys extraordinaris de les grans companyies en plena crisi de preus amb l’objectiu de recaptar 4.000 milions en dos anys, des del sector elèctric s’esgrimeix l’informe de Deloitte per destacar que el benefici obtingut pels seus negocis a altres països no s’hauria de veure afectat (4.888 milions del total de 8.504 milions) i que de la part corresponent a Espanya, el benefici dels negocis regulats també hauria de quedar exempt del nou tribut (2.123 milions dels 3.616 milions aconseguits a Espanya).

Des de les companyies energètiques s’entén que només es podrien gravar els beneficis extra que el Govern pogués detectar en les activitats del mercat lliure (generació i comercialització) corresponents exclusivament al mercat espanyol: l’any passat quedarien exposats 1.493 milions d’euros, només una sisena part dels més de 8.500 milions de benefici global, i de menys de la meitat del total de 3.600 milions guanyats al mercat espanyol.