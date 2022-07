Petició de 2 anys de presó per a Neymar i 5 per a Sandro Rosell

La Fiscalia ha demanat condemnar Neymar a dos anys de presó per presumpta corrupció i estafa en el contracte per al seu fitxatge pel FC Barcelona, i pel mateix motiu reclama cinc anys de presó per al llavors president blaugrana, Sandro Rosell. L’escrit d’acusació exposa que Rosell va començar les negociacions per fitxar Neymar el 2011, quan jugava al Santos FC .

Rosell i el pare de Neymar, que representava el futbolista, van acordar que el Barça pagaria 40 milions al jugador per assegurar el seu fitxatge el 2014, quan quedés lliure del Santos. Aquest acord va fer que el 2011 Neymar es comprometés a fitxar pel Barça en el futur, i el fiscal assenyala que això va impedir «que altres clubs participessin lliurement en el mercat».