Telefónica guanya 1.026 milions fins al juny i creix en tots els mercats

Telefónica va guanyar 1.026 milions d’euros nets fins al juny en un semestre marcat per haver crescut en ingressos en tots els mercats en què opera. L’operador va facturar 22.402 milions d’euros en el primer semestre, incloent-hi el 50% de Virgin Media O2, un 4,2% més que el mateix període de l’any passat gràcies a l’acceleració el segon trimestre, segons els comptes presentats davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El benefici net és un 88,1% menor que el de l’any anterior, si bé no és comparable, ja que és degut a l’absència d’extraordinaris com la venda de torres a American Tower o la fusió al Regne Unit amb Liberty Global per crear Virgin Media O2.

Per part seva, el resultat operatiu abans d’amortitzacions (Oibda) ha estat de 7.465 milions d’euros, un 2,7% més en termes orgànics, impulsat també per un millor comportament el segon trimestre, quan aquesta magnitud ha crescut un 3,4 %.

Arran d’aquests resultats, la firma ha confirmat la part alta de la guia, que estableix creixements d’ingressos i Oibda en la part alta del dígit únic baix, així com ha confirmat el repartiment dels 0,30 euros de dividend en efectiu.

«Els ingressos i l’OIBDA acceleren el creixement interanual en el segon trimestre, tant en termes reportats com orgànics, demostrant la nostra capacitat per gestionar proactivament els reptes macroeconòmics existents», va assegurar en un comunicat el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Així mateix, la companyia proposarà a la junta d’accionistes l’amortització del 0,4% del capital que té en autocartera per compensar la dilució de l’accionista després de l’últim scrip dividend.

Augment del deute

La firma també ha augmentat el deute fins als 28.817 milions d’euros després de les compres dels actius mòbils d’Oi al Brasil i l’alemanya BE-Terna, si bé Telefónica espera tornar a reduir el passiu el tercer trimestre després de la venda del 45% de la seva societat de fibra rural a Vauban i Predica per 1.027 milions d’euros.

Així mateix, el flux lliure de caixa va ser de 1.348 milions, un 48,2% més en termes reportats que el mateix període de l’any anterior, impulsat per un tipus de canvi favorable, especialment en el cas del real, que va tenir un impacte de 127 milions d’euros en aquesta magnitud i 526 milions d’euros en els ingressos.

El grup ha acabat el semestre amb 359,1 milions d’accessos al detall, un 4,6% més dels que tenia el juny del 2021, gràcies al creixement a doble dígit de la fibra òptica, el mercat mòbil i l’Iot. Per contra, en els dotze últims mesos, ha perdut un 4% dels seus usuaris de TV de pagament. Si se sumen els majoristes, Telefónica té 384,1 milions d’accessos. Espanya ha estat el mercat que ha aportat més facturació el primer semestre amb 6.164 milions.