La veritat que amaga el preu de la fruita

La fruita i la verdura fresca s’encareixen fins a triplicar el seu preu i compliquen la compra de les famílies més vulnerables», «El preu de la fruita es dispara», «El meló costa més del doble que fa un any»… Són titulars que es poden llegir aquests dies en la majoria de mitjans de comunicació. Tot i això, darrere d’aquesta pujada s’amaga una greu realitat basada en alts costos de producció i baixos preus al camp mentre abunda l’especulació i els abusos per part dels intermediaris.

És per això que els productors de fruita demanen que el Govern i les comunitats autònomes endureixin els controls en la compravenda d’aliments frescos. Els preus pugen al consumidor mentre els agricultors segueixen sense cobrir costos, però davant l’opinió pública apareixen com els culpables de l’increment del preu de la fruita.

La UPA ha denunciat que, malgrat la pujada de preus de fruites i hortalisses als consumidors, els agricultors segueixen sense cobrir costos en la majoria dels calibres, amb l’excepció dels més grans, que amb prou feines suposen un 20% de la producció total de fruita de pinyol (cireres, prunes, préssecs…)

Segons certes opinions, la campanya no està funcionant «amb lògica», «Creiem que darrere d’aquests moviments d’encariment de preus a destinació sense reflex a l’origen hi ha moviments especulatius que busquen enriquir-se aprofitant l’espiral inflacionista», afirmen. Fruites d’estiu com la síndria i el meló també són víctimes d’aquesta especulació.