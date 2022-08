La factura de les pensions a les comarques gironines torna a marcar una altra xifra rècord i se situa en els 164,3 milions d’euros el juliol segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Així, hi ha hagut 161.985 pensionistes d’arreu de la província que aquest mes han rebut alguna prestació per part de l’Estat. L’increment, respecte al juliol de l’any passat, ha estat del 0,7%. En el conjunt estatal s’han destinat un total de 10.845,9 milions d’euros per ajudar a, gairebé, 10 milions de persones (9.946.399).

La mitjana en el total de presetacions a les comarques gironines és de 1.014,70 euros. Ha augmentat un 6% respecte al juliol de 2021, quan era de 957,58 euros, tot i que s’ha estancat en la mateixa xifra en els últims tres mesos. També és una mitjana per sota la catalana -1.133,48 euros- i l’espanyola -1.090,43-. Les tres províncies amb una mitjana més alta, superior a 1.300 euros, són les del País Basc -Àlaba, Guipúscoa i Biscaia-, mentre que les més baixes, per sota dels 900 euros, corresponen a Ourense, Almeria i Jaén. Les pensions per jubilació són les que més pes tenen dins el global de prestacions fins al punt que, a Girona, representen un 67,2% del total dels ajuts. I és que del total de 161.985 pensions d’aquest mes de juliol, 108.821 persones l’han cobrat per jubilació. La pensió per jubilació també és el que, de mitjana, reparteix més diners dels cinc tipus de prestacions que concedeix l’Estat. A les comarques gironines, en concret, la mitjana és de 1.147,98 euros, però la tònica és semblant en el global de prestacions. Una mitjana que, això sí, és més baixa que la del global de Catalunya -1.280,25- i la del conjunt de l’Estat -1.254,95-. En aquests més de 100.000 gironins que tenen dret a la pensió per jubilació la segueix, de lluny, la de 35.954 persones que han cobrat una prestació per viudetat. Aquestes, han rebut de mitjana 694,27 euros. Després, es troben les 12.610 persones amb una incapacitat permanent, que han cobrat de mitjana 1.005,25 euros. Aquest mes de juliol també s’han donat 4.492 ajuts a gironins orfes, que han rebut una mitjana de 380,03 euros. Per últim, també hi ha hagut 57 persones que cobrat de mitjana 696,61 euros per algun favor familiar. Aquesta última, és l’única prestació que supera la mitjana espanyola, que és de 638,32 euros, tot i que continua sense passar per davant de la catalana (703.82 euros).