Girona concentra més d’un terç de les exportacions espanyoles de pernil salat

L’ibèric és probablement el pernil espanyol amb més anomenada arreu del món, però dista molt de ser el més consumit. De fet, bona part del consum (intern i internacional) de pernil salat correspon a porc blanc. I aquí, les empreses gironines són una referència indiscutible. Tant és així que les càrnies amb seu a la província de Girona van exportar l’any 2021 el 35% del total del volum de l’estat. Així ho indica el Consorci del Pernil Salat Espanyol. De fet, de les 27 empreses associades al consorci, sis són gironines. I és que amb el pas dels anys, companyies com Noel, Ventulà, Boadas 1880, Costa Brava, Espuña o Porxas s’han anat consolidant i tenen una rellevància important dins la indústria.

Les empreses càrnies gironines van exportar, l’any passat, un total de 18.746 tones, un 6% més que el 2020. També va augmentar gairebé un 9% en vendes, elevant el valor fins als 175 milions d’euros, amb el preu mitjà que va pujar un 2,8%, de 9,10 euros el 2020 a 9,35 el 2021. Segons Carlos del Hoyo, director de màrqueting i promoció del Consorci del Pernil Salt Espanyol, i tal com també apunten les dades, s’ha «recuperat el nivell de vendes i, fins i tot, s’ha arribat a millors xifres que abans de la pandèmia». Pel que fa a Girona, tot i que ha experimentat un creixement en vendes i volum, ha perdut, lleugerament, pes dins les exportacions estatals. I és que si el 2020 les vendes de pernil i espatlles a l’estranger de les empreses gironines representaven un 37,5% de tot l’Estat en volum i un 35% en vendes, l’any passat va baixar fins al 35% i el 33,1%, respectivament.

Arreu del territori català les companyies gironines també han vist com baixava, també molt poc, el seu pes en exportacions. Un importància que, tot i així, continua sent molt elevada. Si el volum de vendes a l’estranger era del 84% el 2020, l’any passat va ser del 82,6%, mentre que en vendes també va caure d’un 83,8% a un 83,2%. Tot això, per l’auge en les exportacions de pernil i espatlla que va tenir la província de Lleida l’any passat, que van augmentar un 24’6% en volum i un 21,4% en valor.

Els principals mercats de destí de les exportacions de pernil salat i espatlles són França i Alemanya, que segons el consorci representen gairebé la meitat de vendes a l’estranger i van tenir un gran creixement l’any passat. A Europa també destaquen les exportacions a Bèlgica, Dinamarca i Suècia, que «funcionen molt bé», mentre que a fora del continent les exportacions als Estats Units «funcionen de meravella» i a la Xina van augmentar un 127%. Tot i que, en un principi, el mercat xinès s’havia ressentit per l’augment dels preus de matèria primera, Del Hoyo assegura que està «recuperat».

A Espanya creixen un 14%

Al mateix temps, el Consorci del Pernil Salat Espanyol ja va recollir dades d’exportacions del primer trimestre -sense dades provincials- i va constatar que les vendes a l’estranger havien pujat un 14% en volum respecte als mesos de gener i març de 2021. Així, es va passar de les 9.998 tones a les 11.398 en els primers tres mesos d’aquest any. El valor en vendes també va augmentar un 14,88%, el que va enfilar la xifra a 113,1 milions d’euros. «El primer trimestre ha estat marcat per una reanimació del consum en, pràcticament tots els mercats, el que ha fet que les exportacions de pernil hagin experimentat una gran recuperació», explicava Del Hoyo , qui espera que les dades, aquest 2022, siguin encara millors que l’any passat, tant en el conjunt de l’Estat com també a les comarques gironines.