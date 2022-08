L’economista i escriptor Emilio Ontiveros ha mort a Madrid als 74 anys, segons ha informat la cadena SER, on era col·laborador. Nascut el 1948, era catedràtic emèrit d’Economia a la Universitat Autònoma de Madrid, entitat en què va treballar i va arribar a ser vicerector el 1982. A més, va treballar per a la Universitat de Harvard, com a membre del Grup d’Investigació Avançada en Economia Internacional el 2005.