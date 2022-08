El Consell de Ministres ha aprovat en la seva reunió d’aquest dilluns el reial decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport en el qual s’inclou la regulació de la gratuïtat dels serveis ferroviaris entre l’1 de setembre i el 31 de desembre per a usuaris recurrents (que utilitzin el tren en la seva mobilitat quotidiana), anunciada pel president del Govern durant el debat sobre l’estat de la nació per a Cercanías, Rodalies i Mitjana Distància. Els bitllets es podran adquirir a partir del 24 d’agost.

En el cas dels serveis de Cercanías i Rodalies es crearà un nou abonament amb vigència per a aquests quatre mesos –per a així evitar als viatgers esporàdics– que inclourà una fiança de 10 euros que es tornaran al final del període si s’han realitzat més de 16 viatges (mitjana de quatre viatges al mes). L’abonament de la fiança es realitzarà de forma automàtica, quan la compra sigui a través d’una targeta de crèdit, o haurà de sol·licitar-se a taquilla, en cas de pagament en efectiu. «La fiança és per garantir que almenys s’hagi utilitzat l’abonament en quatre trajectes», ha aclarit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres.

A més, en el cas dels consorcis de transports, com el Consorci Regional de Transports de Madrid, el Ministeri de Transports assumirà el cost que paguen a Renfe sempre que descomptin «el preu de l’abonament els diners que deixen de pagar». Segons expliquen fonts d’aquest departament, quan es compra un abonament mensual que val per a Rodalies i Metro el consorci de transports ingressa el total del preu i, a posteriori, li paga una part a Renfe que correspon als serveis de Rodalies. El consorci pot evitar aquest pagament, però per a això haurà de reduir l’esmentat preu de l’abonament de transports.

També es crearà un títol multiviatge especial amb viatges il·limitats per als serveis de mitjana distància convencional i ample mètric, tot i que en comptes d’un títol de transport a quatre mesos s’aplicarà per a cada una de les rutes (origen-destinació) i amb una fiança de 20 euros (menys de tres bitllets individuals de mitjana). Al final dels quatre mesos, si es realitzen 16 viatges, els diners es tornaran. Afectarà els serveis Barcelona Sants-Girona-Cerbere; la Corunya-Santiago-Vigo; Sevilla-Cadis; Sevilla-Córdoba-Jaén; València-Vinaròs-Tortosa; València-Alacant-Múrcia; Salamanca-Madrid; Madrid-Valladolid-Vitòria, i Madrid-Jaén.

Renfe suspendrà la venda de tots els títols multiviatge i abonaments habituals durant el període i només estaran disponibles per a la venda els bitllets d’un sol viatge o d’anada i tornada amb les tarifes habituals. Els nous abonaments es podran adquirir a partir del 24 d’agost i Renfe realitzarà campanyes d’informació i assistència durant tot el període que suposaran un increment del seu personal que es veurà reforçat «els primers dies» en 1.000 empleats addicionals. A més, el Govern demana els ciutadans que gestionin bé les seves rutes perquè «en la mesura possible s’ampliï l’horari d’entrada i sortida dels treballs sempre que es pugui».

Descompte del 50%

Els serveis Avant OSP (obligació de servei públic) mantenen la subvenció que hi havia fins ara amb un descompte del 50% per als usuaris «recurrents» per a tots els títols multiviatge (Abonament Targeta Plus, Targeta Plus 10 o Targeta Plus 10-45), que es venguin entre l’1 de setembre i el 31 de desembre del 2022. Els abonaments venuts anteriorment els viatges dels quals es realitzin durant el període de vigència dels descomptes, podran sol·licitar la devolució del 50% de cada viatge a través dels canals de postvenda. Els descomptes de família nombrosa i altres organismes s’aplicaran després de la rebaixa del 50%.

Amb l’objectiu de «reequilibrar territorialment les condicions de viatge dels usuaris recurrents» es creen també uns abonaments comercials amb condicions similars a les anteriors per a les rutes d’alta velocitat «en les quals no hi hagi OSP (obligació de servei públic), ni Acords Marco i el temps de viatge sigui de menys de 100 minuts. Aquestes són Madrid-Palència, Madrid-Zamora, Lleó-Valladolid, Burgos-Madrid, Lleó-Palència, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palència-Valladolid, Osca-Saragossa, Lleó-Segòvia, Segòvia-Zamora, Palència-Segòvia i Medina del Campo-Zamora.