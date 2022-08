Càmpings i apartaments, amb millors xifres que abans de la pandèmia

Ja ho havien avisat des del sector: les xifres d’ocupació en càmpings i apartaments turístics arribarien als nivells d’abans de la pandèmia. Aquestes perspectives, però, han quedat curtes perquè les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) exposades ahir sobre l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers -la majoria d’ells situats a la Costa Brava- el passat mes de juny indiquen que les xifres són millors que el mateix mes de l’any 2019. Entre càmpings, apartaments turístics i allotjaments rurals, les comarques gironines van acollir un total de 337.293 turistes, un 15% més que el 2019, que en van ser 293.187. L’augment encara és més considerable, però, si es compara amb les xifres de l’any passat (+47,7%). També pugen un 13,4% les pernoctacions respecte al juny de 2019, mentre que amb relació al mateix mes de l’any passat l’increment és del 86%.

Aquesta pujada supera la mitjana catalana si es comparen les xifres de 2021. I és que a Catalunya l’increment en les pernoctacions és del 64,8% i el de visitants del 44,6%. Girona també té millor mitjana que arreu del territori català en comparació amb el 2019. La mitjana gironina del creixement de les pernoctacions del 86% també supera, lleugerament, la global de l’Estat, que és del 83%.

La mitjana de creixement de pernoctacions i visitants a Girona supera la de Catalunya i la de l'Estat

Si es desglossa pels diferents establiments extrahotelers, els càmpings gironins són els que tenen un nombre més gran en visitants i pernoctacions. En concret, durant el mes de juny, hi va haver 1.167.339 de pernoctacions, un 10,3% més que el juny de 2019, que en van ser 1.057.706. Tanmateix, aquests nombres encara són millors si es compren amb l’any passat, ja que el creixement es dispara al 76’6%. I és que durant el juny de 2019 els càmpings gironins van tenir gairebé la meitat de pernoctacions que les que hi ha hagut aquest any, 660.856. El nombre de viatgers en els càmpings també és un 18,2% superior al de 2019. El juny va tancar amb 260.683 visitants als càmpings, una xifra un 44,2% més alta respecte a l’any passat.

També pugen les pernoctacions a apartaments turístics respecte al 2019. Ho fan un 33,2%. Durant el passat mes de juny es van comptar 323.733 pernoctacions, mentre que al mateix mes de l’any 2019 en van ser 242.922. Mentrestant, l’augment respecte a l’any passat és del 166,6%, quan n’hi va haver 121.429. Al llarg del mes de juny van passar pels apartaments turístics gironins un total de 57.186 visitants, gairebé doblant les xifres del mateix mes de 2019 (29.224) amb un increment del 95,7%. Respecte a l’any passat, la pujada és del 15%.

En canvi, el turisme rural no supera els nombres de 2019. Segons aquesta enquesta, al llarg del mes de juny, van passar pels establiments rurals de les comarques gironines un total de 19.424 turistes, un 15,3% menys que el juny de fa tres anys, quan en van passar 22.953. Tot i així, les xifres d’aquest any són un 5,8% millors que les de l’any passat.

Canvi de tendència

Com ja es va observar en les estadístiques de l’ocupació hotelera, sembla que hi ha un canvi de paradigma en relació amb el tipus de turista que arriba a les comarques gironines. Tant en càmpings com en apartaments turístics ha baixat el nombre de visitants estrangers respecte a les xifres de 2019 davant l’auge del públic estatal. I és que l’arribada de la pandèmia va frenar l’arribada de visitants procedents d’altres països. Clar que les xifres del juny en quant a públic estranger aquest any són millors que les dels mateixos mesos de 2021 i 2020, encara amb restriccions derivades de la Covid-19, però no superen les del juny de 2019.

Des de l’esclat de la Covid-19 la tendència indica que es perden visitants estrangers en favor d’estatals

Pel que fa als càmpings, les pernoctacions de turistes estatals ha pujat un 36,8% respecte al 2019, mentre que el nombre de visitants ho ha fet un 26,3%. Aquest mes de juny, han arribat 178.106 visitants de l’Estat. També ha crescut la xifra d’estrangers allotjats als càmpings durant el juny. Ho ha fet un 3,8%, però, en canvi, han baixat les pernoctacions un 6%, el que significa que han arribat més estrangers, però han estat menys dies als càmpings gironins.

També baixen tant els visitants com les pernoctacions de turistes estrangers en els apartaments turístics. Aquest mes de juny han passat pels allotjaments turístics gironins 22.277 persones, un 17,5% menys que el juny de 2019. Un descens similar que les pernoctacions (-17,4%), ja que fa tres anys se’n van comptar 166.873 i enguany 137.777. Això es contraposa en l’increment del públic estatal. Els visitants pugen un 55%, mentre que les pernoctacions ho fan un 114,5%.

Dinàmica desigual

Tanmateix, aquest creixement del turisme estatal, i el descens de l’estranger no és igual a tots els punts turístics de les comarques gironines. Segons l’enquesta hi ha càmpings en els quals aquesta tendència general no existeix. És el cas, per exemple, dels situats a la zona de Platja d’Aro. Aquí, el nombre de visitants estrangers ha pujat un 28% respecte al 2019, de 2.148 fa tres anys a 2.751 enguany. En canvi, els visitants nacionals han baixat un 1,3% amb relació a l’any passat, de 14.367 a 14.173.

Un cas similar és el de Castelló d’Empúries, però en aquest cas en nombre de pernoctacions. Segons l’enquesta s’observa que les estrangeres han pujat un 6,3% respecte al 2019, mentre que les estatals han baixat un 8,2% interanual. A més, els visitants estatals que arriben a aquest municipi han caigut un 21,8% en relació amb el mateix mes de l’any passat. S’ha passat d’11.269 visitants estatals el juny de 2021 a 8.810 aquest any.