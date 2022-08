L'atur ha tornat a pujar a les comarques gironines després de cinc mesos consecutius de baixada. A simple vista, és un increment que crida l'atenció, ja que històricament, entre els mesos de juny i juliol, sempre hi havia hagut una baixada de l'atur a causa de la temporada d'estiu, amb l'arribada de més turistes. Aquest any, però no ha estat així. Malgrat tot, l'ascens ha estat mínim, del 1,2%, perquè respecte al mes de juny hi ha 365 persones apuntades al servei públic d'ocupació. Ara n'hi ha un total de 31.013 segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Comprat amb l'any passat, l'atur continua en baixada. El juliol de l'any passat hi havia 5.939 aturats més que ara, el que significa una baixada del 16%.

Girona ha estat la província catalana que més ha notat aquesta pujada de l'atur. Barcelona (+1,17%) i Tarragona (+0,23%) també han incrementat els nombres, mentre que Lleida els ha baixat (-0,33%). A Catalunya hi ha ara 341.391 aturats, un 16,4% menys si es compara amb el juliol de l'any passat. Així, la pujada de l'atur ha estat general arreu de l'Estat Espanyol. En l'àmbit estatal l'ascens ha estat també mínim, del 0,11% respecte al passat mes de juny, fent que la xifra sigui ara de 2.883.812 persones apuntades al servei públic d'ocupació. En canvi, la baixada respecte al juliol de 2021 continua sent considerable (-15,6%). L'afiliació continua a l'alça En canvi, l'afiliació continua amb la tendència a l'alça dels últims mesos i registra una altra xifra rècord després de la pujada del 2,9% respecte al juny. Durant el juliol es van comptar 10.560 afiliats més que el juny, el que fa disparar la xifra fins a les 371.697 persones afiliades a la Seguretat Social. En termes interanuals l'ascens és del 4,8%. El juliol de l'any passat hi havia 354.497 afiliats, la que era la xifra rècord fins que el juny i el juliol d'aquest any l'han superat. Girona lidera la pujada de l'afiliació a Catalunya. Les dades de juliol, exposen que en el territori català hi havia 3.631.139 persones afiliades, el que significa un increment del 0,7% respecte al mes de juny i un 3,8% interanual, superant la xifra de les altres tres províncies catalanes. Les comarques gironines també superen el creixement mitjà arreu de l'Estat, que és del 0,9% respecte al passat mes de juny, i del 3,7% en relació amb el juliol de 2021.