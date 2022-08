Que l’escalada de la inflació s’allargués més d’un any no entrava en els plans de (gairebé) ningú i una vegada les institucions financeres i el Govern s’han començat a moure per haver de gestionar durant més temps un escenari amb IPC de dos dígits, és el torn de les empreses. Les previsions d’una tardor complicada -especialment si Rússia talla l’aixeta del gas a Europa i l’economia alemanya es contreu- redoblen les últimes setmanes i les empreses ja ultimen els seus plans de contingència, segons coincideixen les diferents patronals.

«Els ERTOs no seran suficients a la tardor, hi haurà reestructuracions», alertava el president de Pimec, Antoni Cañete, en una recent entrevista a El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona. Des de les sectorials i territorials de la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes van remetent a la cúpula de l’organització senyals que venen corbes. El mateix missatge va enviar aquest dilluns Cepime, dependent de la gran patronal espanyola CEOE. «Moltes empreses estan ajustant els seus horaris i reestructurant els seus plans de producció davant lʻaugment de costos energètics i de subministraments», va alertar en un comunicat.

L’afectació d’aquesta tenaç alça de preus sobre les línies de producció de les empreses ja és notable. Segons l’última enquesta de clima empresarial elaborada per Idescat, una de cada quatre empreses ha vist augmentar els costos en el darrer any el 25% o més, sent la forquilla més freqüent d’augment de costos entre el 10 i el 25% i el sector més damnificat la indústria. «Els preus estan pujant i pujaran, això és inevitable. I a la tardor és més que probable que el consum baixi, cosa que obliga totes les empreses a centrar la seva estratègia a augmentar la productivitat dels seus recursos. És l’únic que els permetrà mantenir els seus marges», va apuntar el president de Pimec, Antoni Cañete.

La indústria, la que més pateix

La indústria és el gremi que està patint més l’encariment de l’energia i l’escassetat de determinats subministraments, que ja l’ha obligat a haver de prendre mesures per esmorteir-ne els efectes. Per exemple, una de cada quatre companyies industrials ha hagut d’aturar-ne la producció, fins al punt que el PIB industrial a Catalunya va caure 1,6 punts el segon trimestre.

La translació de costos a preus més alts està sent la reacció habitual en el conjunt de l’economia, resultant la via per esmorteir l’actual conjuntura per la qual han optat set de cada 10 companyies.