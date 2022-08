Uber no para de créixer. La plataforma de serveis de mobilitat va perdre fins a 2.601 milions de dòlars (uns 2.538 milions d’euros) durant el segon trimestre de l’any, un revés dur comparat amb el benefici net de 1.144 milions de dòlars (1.116 milions d’euros) que va registrar en el mateix període de l’any passat. Tanmateix, el negoci de la companyia segueix a l’alça, cosa que ha fet que se’n disparin les accions sobre un 15,5% a Wall Street.

Les pèrdues d’Uber es deuen principalment a les seves inversions a Aurora, Grab i Zomato, tres empreses de mobilitat, així com a les despeses de compensacions en accions, que han suposat una pèrdua de 470 milions de dòlars (458 milions d’euros).

Tot i així, la companyia treu pit. I és que, entre l’abril i el juny, el seu negoci va augmentar 8.073 milions de dòlars (7.878 milions d’euros), cosa que suposa un augment del 105% en relació amb l’any anterior. Impulsada per un retorn a la normalitat als carrers que ha portat a més reserves de trajectes amb els seus vehicles, el seu negoci de mobilitat ha disparat un 120% la facturació, mentre que les vendes del servei de repartiment a domicili <strong>UberEats</strong>han crescut un 37%. La primera divisió mou un negoci de 3.553 milions de dòlars (3.467 milions d’euros) i la segona de 2.688 milions de dòlars (2.623 milions d’euros). Uber també ha registrat un augment del 33% de les reserves brutes.

Repunt en borsa

Malgrat haver patit pèrdues, els bons números en l’ampliació del negoci d’Uber han alegrat els inversors, que temien uns resultats pitjors a causa de la inflació. És per això que les accions de la companyia s’han disparat a la borsa, i això ha portat la companyia a una capitalització borsària de 54.180 milions d’euros. «La plataforma és més gran que mai, amb el nombre de consumidors i assalariats que utilitzen Uber ara en màxims històrics», ha celebrat el conseller delegat, Dara Khosrowshahi.

Els primers sis mesos del 2022, Uber ha patit pèrdues de 8.530 milions de dòlars (8.324 milions d’euros) i n’ha facturat 14.927 milions (14.566 milions d’euros), un 118,5% més que la primera meitat del 2021. Des que va sortir a la borsa el 2019, la companyia ha patit fortes pèrdues financeres, cosa que esperen revertir en els pròxims anys.

A principis de juliol, una investigació periodística internacional encapçalada per ‘The Guardian’ va destapar que Uber es va expandir per ciutats d’arreu del món gràcies a una estratègia agressiva de la directiva que passava per incomplir lleis nacionals, enganyar les autoritats i pressionar les altes esferes polítiques, econòmiques i mediàtiques per guanyar-se’n el poder d’influència.