La inflació està dinamitant la cistella de la compra a Espanya. Els preus de l’oli han augmentat un 56% des de principis del 2021, quan va començar l’escalada del nivell general de preus de les matèries primeres alimentàries, mentre que els cereals s’han encarit un 17%, els lactis i ous, un 16%, i la carn, un 10%. La guerra d’Ucraïna no ha fet més que pronunciar aquesta tendència, que va disparar la taxa anual d’inflació del juliol a Espanya fins al 10,8%, al nivell de fa 38 anys.

«L’augment dels preus de les matèries primeres alimentàries que s’està produint a escala global està repercutint intensament en els preus de consum d’aquests productes que afronten les llars», segons l’informe ‘L’augment dels preus de les matèries primeres alimentàries i la seva translació als preus de consum a l’àrea de l’euro’, publicat pel Banc d’Espanya.

L’anàlisi, els autors de la qual són Fructuoso Borrallo, Lucía Cuadro-Sáez i Javier J. Pérez, aprofundeix en els diferents grups d’aliments i revela que els augments de preus estan sent «molt generalitzats i intensos» per a tots els aliments. Al juny, el preu de l’oli a l’àrea de l’euro va augmentar un 29% interanual, i els cereals i el cafè, un 11%, mentre que lactis i ous i carn ho van fer entorn d’un 12%. El mateix mes, a Espanya, el preu de l’oli es va incrementar un 37% interanual, i els cereals, el cafè, els lactis i ous i la carn ho van fer entorn d’un 16%, 11%, 16% i 10%, respectivament.

Com a conseqüència d’aquestes dinàmiques, des del gener del 2021, a l’àrea de l’euro, l’oli és ara un 34% més car, i els cereals i els lactis i ous són un 12% i 13% més costosos, respectivament. «A Espanya, els preus han augmentat de forma més notable des de principis del 2021»: un 56% l’oli, un 17% els cereals, un 16% els lactis i ous, i un 10% la carn.

Més pes i contribució

Com a conclusió, l’escalada dels preus de les matèries primeres alimentàries que s’està produint a escala global des de principis del 2021 «està repercutint en els preus de consum de l’àrea de l’euro i d’Espanya, i explica una part important de l’augment de la inflació general en els últims trimestres».

El pes que suposen els aliments a la cistella de la compra determina en gran manera l’impacte heterogeni de l’augment del preu de les matèries primeres alimentàries als diferents països. Mentre en el conjunt de l’àrea de l’euro aquest pes se situa en el 17% i els aliments han contribuït 0,9 punts percentuals a l’avenç de l’índex harmonitzat de preus de consum (IAPC), de mitjana, en els tres últims trimestres, a Espanya el pes ascendeix a un 22% i la contribució mitjana ha sigut d’1,4 punts percentuals. D’acord amb la informació més recent, corresponent al juny, la contribució dels aliments a la taxa d’inflació general a Espanya va ser de 2,9 punts, en comparació amb els 1,7 punts a la Unió Econòmica i Monetària.

El Banc d’Espanya estima que un augment transitori d’un 10% en la taxa de variació dels preus de les matèries primeres alimentàries repercuteix en una pujada de la inflació total de l’àrea de l’euro (IAPC) d’unes tres dècimes al cap de 12 mesos.

Segons l’estudi, «l’evolució futura dels preus dels aliments està subjecta a una elevada incertesa. Si bé les previsions disponibles, tant d’institucions com el Banc Mundial com dels mercats dels futurs alimentaris, apunten una certa tendència a la baixa els pròxims anys, la continuació del conflicte derivat de la invasió russa d’Ucraïna continuaria exercint pressions alcistes sobre aquests preus, tant directes com indirectes». Una mostra ha sigut el primer carregament de gra procedent d’Ucraïna amb destí a Turquia i després al Líban, que ha influït en el descens de la cotització del blat.

Segons assenyala el Banc d’Espanya, d’una banda, aquests països són importants productors de matèries primes alimentàries, com els cereals, i les seves capacitats de producció i d’exportació es troben significativament limitades. Al seu torn, el conflicte està afectant els preus de l’energia i dels fertilitzants, que són dos subministraments crucials en els processos de producció de les activitats agrícoles.

Així mateix, apunta que l’escalada dels preus i les disrupcions en l’oferta provinent de Rússia i d’Ucraïna, juntament amb alguns desenvolupaments climàtics adversos, estan portant alguns països a prohibir o a imposar restriccions a les exportacions d’algunes matèries primeres alimentàries, cosa que suposa una tensió addicional de les cadenes globals de subministrament dels aliments, amb el potencial de generar augments addicionals molt persistents dels preus internacionals.