Arreu de l’Estat Espanyol s’han perdut 7.365 afiliats a la Seguretat Social. Sí, s’ha fet una marxa enrere modesta (-0’04%), però cal tenir en compte que mai s’havia baixat la xifra d’ocupats durant un mes de juliol. Aquesta, es manté per sobre dels 20,3 milions de treballadors en actiu, molt a prop del màxim històric aconseguit fa poc, però deixant un senyal de canvi de cicle i amb una tardor de destrucció de treball. El dubte, ara, és de quant serà aquest descens.

Tanmateix, aquesta baixada ha estat desigual segons la zona. Fins i tot, províncies turístiques com Las Palmas (-0’63%) o Tenerife (-0,71%) han notat aquesta baixada. Tot i així, on s’ha notat més ha estat a Huelva, on el descens ha estat del 8,06%.

Hi ha tres motius principals que han causat aquesta baixada. El primer, que els empresaris van avançar les contractacions de cara a la primera temporada d’estiu sense restriccions. Tot això va tenir un impacte positiu en xifres el passat mes de juny, però durant el juliol va ser negatiu. Un segon factor a tenir en compte és la pujada dels preus i tota la incertesa que els rodeja. Fins ara, tot això no s’havia notat, i han trencat amb les mateixes previsions del Ministeri de Seguretat Social de fa tan sols dues setmanes. Per últim, aquest descens també s’explica pels acomiadaments en massa de personal temporal contractat en el sector de l’educació, tot un clàssic d’estiu que el setembre torna a recuperar-se i que, de moment, no té cap reforma laboral que ho aturi. En aquest sentit, a Girona s’ha baixat de 10.900 afiliats en educació el juny a 10.488 el juliol.

Per altra banda, sectors com l’agricultura o la construcció també han perdut ocupació en aquest últim mes, tot i que menys que en l’educació. El Govern ho atribueix a les altes temperatures registrades en les últimes setmanes, tot i que les comarques gironines han guanyat un 0,74% en el sector de l’agricultura, arribant en els 4.650 afiliats. Sí que baixa, mínimament (0,48%) el sector de la construcció, que passa a tenir 29.859 afiliats.