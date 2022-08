La companyia Estal, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, va presentar el passat mes de maig a la fira ProWein de Düsseldorf, a Alemanya, el seu nou tap, el Corkcoal, que ha elaborat juntament amb Parramon Exportap, ubicada a Cassà de la Selva. El producte es distingeix per la seva innovació pel que fa als materials amb els quals està elaborat. Com tot tap està elaborat amb suro, però com a novetat també incorpora carbó actiu que permet capturar les substàncies no desitjades del suro de forma natural.

I és que el suro té algunes propietats químiques que poden fer malbé el vi, de la mateixa manera que pot provocar un gust, una olor o un color diferent a la beguda. Per tant, l’objectiu d’aquest nou tap, amb l’aplicació de carbó actiu, «deriva de la gran aposta per aconseguir una solució sostenible i eficient», explicava Gerard Albertí, director executiu d’Estal. A més, exposa que Corkcoal «genera menys residus sense renunciar a la qualitat, ajuda a minimitzar l’impacte de la petjada de carboni, es neutralitzen de forma natural les substàncies no desitjades del suro, i alhora es beneficia de les millors prestacions organolèptiques».

Estal és especialista en la creació i disseny d’ampolles i, per tant, necessitava un soci que elaborés aquest tap de suro. És aquí on entra en joc Parramon Exportap, «el col·laborador idoni per caminar junts», afirmava Albertí. «Parramon també té una clara aposta per la innovació», seguia explicant el director executiu d’Estal i «l’origen de la nostra col·laboració es podria resumir com una recerca mútua per l’eficiència 360º».

Corkcoal ha tingut una bona acollida dins el món dels destil·lats. A part de ser presentat a la fira ProWein de Düsseldorf també va passar per la Bar Convent en el barri de Brookyln a Nova York i, gràcies a això, diferents companyies internacionals que «es plantegen la sostenibilitat i el disseny» ja s’han fixat en el producte per ser «l’única solució».

Ara mateix, la col·lecció de CorkCoal compte amb tres models -el Sharp, Barrel i Cornice-, que estan disponibles en dues mides -21,5 i 18,5 mil·límetres-. Tanmateix, de cara al 2023, està previst el llançament d’un tap Corkcoal amb fusta i acoblats sense la necessitat de cola, sinó que el material es fixaria a pressió, reafirmant l’aposta per la sostenibilitat i la innovació.