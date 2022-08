La Unió Europea s’ha marcat l’objectiu de convertir-se en un productor important de semiconductors per a l’any 2030, exercici per al qual, segons el pla 2030 Digital Compass, espera aconseguir una quota de producció global del 20%. Aquest pla sorgeix de la necessitat, com també passa en altres sectors com la producció de bateries, de reduir la dependència de països com la Xina i els Estats Units, que lideren la producció d’aquest component clau per a la producció de cotxes elèctrics, telèfons mòbils, dispositius connectats, superordinadors i Intel·ligència Artificial.

Es pot recordar que l’escassetat global de semiconductors, arran d’un increment desmesurat de la demanda pel seu ús a molts sectors i una producció que no ha estat a l’altura, ha afectat sobre manera molts sectors. En l’automoció, per exemple, moltes marques han hagut de portar a terme reajustaments de la producció per la falta de subministrament de semiconductors. Seat, sense anar més lluny, va haver de recórrer a un nou Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (Erto), que afecta 550 empleats al dia per aquesta raó, però altres firmes com a General Motors, Ford i Volkswagen han tingut el mateix problema. L’escassetat de semiconductors ha afectat també altres sectors, com el dels videojocs, amb Sony i Microsoft quedant-se sense estoc de les seves noves consoles hores després de llançar-les al mercat.

Sota el nou pla, la UE vol produir semiconductors més potents i veloços que els produïts pels líders actuals del mercat, Taiwan Semiconductor Manufacturing i Samsung Electronics. «És el nostre propòsit que per al 2030, la producció de semiconductors innovadors i sostenibles a Europa representi, com a mínim, el 20% de la producció global», exposa el document comunitari, avançat per l’agència Reuters. «Una reducció de la dependència amb altres països, permetrà a la UE convertir-se en sobirana digital i assegurar els interessos europeus», afegeix.

Poc després de conèixer-se aquesta informació, Bosch va anunciar l’obertura d’una nova fàbrica de semiconductors a Dresden, Alemanya, prèvia inversió d’aproximadament 1.000 milions d’euros. El principal enfocament d’aquestes noves instal·lacions, que, segons la companyia, seran totalment digitals i altament connectades, serà la producció de microxips per al mercat automobilístic. «A Dresden es produiran semiconductors per a les solucions de mobilitat del demà i una seguretat més elevada a les nostres carreteres», va indicar en un comunicat Harald Kroeger, membre del consell d’administració de Bosch.

El poder dels ordinadors quàntics

El pla de la Unió Europea també planteja la creació de crear el primer ordinador quàntic per al 2025 per «estar a l’avantguarda de les capacitats quàntiques per al 2030». Segons el document, aquesta tecnologia és el que es coneix com un game-changer, és a dir, una revolució que no només permetrà el desenvolupament de noves solucions mobilitat o assolir la conducció autònoma, sinó també accelerar el desenvolupament de noves medicines o la seqüenciació del genoma de les espècies.

Per a les firmes automobilístiques, aquesta tecnologia també permetria investigar el desenvolupament de problemes com els embussos de trànsit i solucionar-los, així com optimitzar el desenvolupament de components i millorar-ne el rendiment. Abans de posar-se en marxa, el pla 2030 Digital Compass, que també estableix les bases del desenvolupament d’una infraestructura basada en el núvol que permeti doblar el nombre d’empreses valorades en més de 1.000 milions d’euros o preveu cobertura 5G en totes les àrees poblades del continent, ha de ser aprovat pel Parlament Europeu.