Unió de Pagesos fa un balanç "molt negatiu" de la collita d'aquest any del cereal d'hivern, colza i lleguminoses de gra per la baixada "dràstica" de la producció a causa de la sequera, les gelades de principis d'abril i els cops de calor de maig. Calcula que el rendiment en cereal de secà ha caigut entre el 50% i el 60% i en cereal de regadiu, un 35%, respecte la mitjana de producció del període 2018-2020. Això, amb l'excepció de les comarques gironines, on la producció s'equipara a la d'aquesta mitjana. Quantifiquen les pèrdues econòmiques en 180 milions d'euros i afirmen que l'increment del preu, no compensa la pèrdua de quilos ni l'important increment dels costos de producció, com ara fertilitzants, fitosanitaris, maquinària i energia.

A excepció de la zona cerealística de les comarques gironines, a la resta del país la campanya del cereal d'hivern ha tingut "dràstiques baixades de rendiment" per l'efecte de la manca de pluges, les gelades de principis d'abril i les altes temperatures del mes de maig. Els rendiments en cereal de secà han anat entre el 40% i el 50% de la mitjana productiva, i en cereal de regadiu, les pèrdues han estat del 35% de mitjana. Això, amb l'excepció de les comarques gironines on la producció s'ha mantingut respecte la mitjana de producció entre els anys 2018-2020. De fet, això comporta que a tot Catalunya les pèrdues hagin estat d'un 45%. Així mateix, també excepte a la zona de Girona, les colzes i les lleguminoses de gra han tingut rendiments d'entre 800 a 1.200 quilos per hectàrea, entre un 50% i un 60% menys d'una campanya normal. Pel que fa a les pèrdues econòmiques, el sindicat les xifra en més de 179 milions d'euros. La majoria d'aquestes pèrdues, 124 milions, afecten la plana de Lleida i el Pirineu i Aran. A la demarcació de Barcelona les pèrdues se situen en 41 milions d'euros, al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, uns 13 milions d'euros i, a les comarques gironines, uns 129.000 euros. Així, des del sindicat agrari afirmen que la baixada de producció, sumada a l'increment dels costos, no compensa l'increment de preu del cereal. "Compensar la pèrdua de quilos s’ha demostrat una quimera, ja que els quilos no s’han produït", han afirmat a través d'un comunicat. A més, consideren que aquesta situació ha tornat a posar de relleu les cobertures "insuficients" de l'assegurança agrària. Consideren que el fet de no poder assegurar el rendiment real al secà, amb uns preus d'indemnització que són la meitat del preu real de mercat i la franquícia que assumeix cada assegurat, han demostrat que la cobertura real que ofereix l'assegurança no arriba a cobrir el 70% de les pèrdues reals al secà ni el 80% al regadiu, sinó que tot just cobreixen entre el 25% i el 30% de les pèrdues reals d'aquesta campanya. Per això, Unió de Pagesos demana que se sumi el sector del cereal i conreus herbacis dins del Pla de xoc que el Departament va articular per les gelades i que s'articulin ajuts directes a la pagesia professional del sector per compensar els danys no coberts per l'assegurança agrària. Afegeixen també que cal articular mesures de l'assegurança agrària per tal que aquesta millori les cobertures que ofereix a la pagesia professional productora de cereals i altres conreus herbacis. A tall d'exemple assenyalen que a les parcel·les de secà amb rendiments de 4.500 quilos per hectàrea que esperaven uns ingressos de 1.620 €/ha i que enguany han acabat fent 2.000 kg/ha, l'assegurança els compensarà només en 56 €/ha. O parcel·les de regadiu que esperaven uns ingressos de 3.060 €/ha i han acabat produint 5.500 kg/ha, l'assegurança només els compensarà amb 234 €/ha. En aquest sentit, el sindicat també ha demanat suport per a la pagesia professional productora de cereals i herbacis amb l'objectiu de garantir-li que podrà cobrir els costos necessaris per poder començar una nova campanya al setembre, amb la sembra del cereal d'hivern.