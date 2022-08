Abu Dukureh és un jove d’origen gambià en risc d’exclusió social que estudia ESO a l’Escola d’Adults d’Olot i que al llarg del tercer trimestre del passat curs escolar va combinar el curs d’Auxiliar de Cambrer amb la formació a l’Escola d’Adults. Gràcies als bons resultats, Abu, que el setembre complirà 18 anys, va entrar a fer pràctiques al Restaurant Moixina de la capital de la Garrotxa, amb una bona valoració i inserció. Ara, hi ha començat a treballar, de moment, amb un contracte d’un any, i és un dels més 620 casos d’èxit del programa Incorpora de La Fundació «la Caixa».

Aquest programa ha facilitat a persones amb situació de vulnerabilitat a trobar un lloc de treball a les comarques gironines. Entre el gener i el juny d’aquest any ha ajudat a 623 persones a trobar feina, també gràcies al compromís de les 307 empreses gironines adherides en aquest projecte. A part, el programa també ha contribuït en la creació de 31 nous petits negocis a les comarques gironines també liderats per persones d’exclusió social amb voluntat emprenedora que es compten dins el total de llocs de treball creats.

A les comarques gironines, com també en molts indrets, hi ha moltes persones que es troben en risc de vulnerabilitat. Això, pot ser per diferents motius, siguin persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió o víctimes de violència de gènere. L’objectiu del programa Incorpora impulsat per La Fundació «la Caixa» és, per tant, oferir una atenció personalitzada a aquest col·lectiu i un seguiment continuat abans, durant i després de la contractació. En concret, a Girona el projecte ha atès a 1.488 persones amb la col·laboració de 12 entitats.

Els sectors que han incorporat a més personal gràcies al programa han estat aquells més colpejats durant la pandèmia. Així, sectors com el de la logística i el comerç, l’hostaleria i la restauració, i la neteja i l’àmbit sociosanitari han estat els més beneficiats, alhora que han tornat a generar ocupació amb més intensitat durant els últims mesos.

Reduir la bretxa digital

La bretxa digital és un altre dels problemes que s’ha accentuat en els últims anys, sobretot, amb l’arribada de la pandèmia. Persones que econòmicament no poden fer front a diferents aparells digitals o que mai han utilitzat aquests productes estan en risc d’exclusió social. És per això que la Fundació «la Caixa», juntament amb la Fundació Accenture, ha impulsat la formació «Treballant en Digital» per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a endinsar-se dins el món digital i així afavorir a la seva inclusió social i, al mateix temps, puguin tenir més fàcil trobar feina. Al llarg del primer semestre d’aquest any a Girona han participat 221 persones en aquesta formació.