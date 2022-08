Des de la supressió de l’impost al sol el 2018, el ritme d’instal·lació de <strong>plaques solars</strong> per a l’autoconsum al país no ha deixat de créixer. Segons un informe elaborat per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), les instal·lacions domèstiques van passar de suposar el 19% a representar el 32% del total el 2021.

