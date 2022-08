Com i quan es podran comprar els abonaments?

Estem treballant perquè l’1 de setembre els usuaris puguin beneficiar-se de les bonificacions sense incidències, sense cues i sense patir col·lapses a la web. Dilluns que ve 8 d’agost Renfe obrirà a la seva pàgina web un registre per obtenir els abonaments gratuïts de Cercanías, Rodalies i Mitja Distància i del 50% d’Avant. I des d’aquell mateix dia, també hi haurà un espai a la web amb tota la informació per sol·licitar aquests abonaments. Els bitllets es començaran a vendre a partir del 24 d’agost i durant tot el període de durada de la mesura

Quanta gent calculen que deixarà el cotxe pel tren?

Hem fet un primer càlcul aproximat que pot beneficiar 75 milions de viatges. Tots els usuaris que ja gaudeixen del transport públic se’n veuran beneficiats. Però, a més, pot tenir una capacitat d’atracció d’entre un 15% i un 20% de viatgers més. I tindrà un doble impacte: serà un alleugeriment per a les classes mitjanes i treballadores a les seves economies i a les seves butxaques en un moment complicat, però podria ser també una mesura que fomenti l’ús del transport públic en un context molt marcat per l’emergència climàtica i impuls a la mobilitat sostenible.

Tenen previstos més trens o maquinistes per evitar una possible saturació de les línies?

Estem en uns nivells de demanda i ocupació que ens situen al 20% del que existia amb anterioritat a la pandèmia i, per tant, hi ha aquest marge. Anirem monitoritzant la demanda, per veure com es produeix i si les hores punta són les més afectades adoptarem la mesura que sigui necessària. Hi ha opcions diferents de flexibilització de freqüències i horaris. A més, Renfe té previst contractar fins a 1.000 persones perquè aquesta mesura sigui eficaç i fàcil per a l’usuari.

Quant costarà a l’Estat?

Hem fet un càlcul aproximat d’uns 200 milions d’euros, però quan tinguem els resultats i veiem si s’ha produït un increment de la demanda podrem ajustar aquesta xifra.

Hi ha qui la qualifica de populista. Què n’opina?

No és una mesura populista, sinó una bona mesura que ens permet ajudar les classes mitjanes i treballadores i assegurar que no són sempre els mateixos els que paguen les conseqüències de la crisi. El Partit Popular va demostrar les seves prioritats en la crisi financera anterior, nosaltres estem acreditant, amb aquesta mesura i amb la resta que hem adoptat, la protecció als més vulnerables, les classes mitjanes i treballadores, però també la necessària competitivitat de les nostres empreses.

També hi ha hagut crítiques al descompte de 20 cèntims al carburant. Té sentit que l’usuari d’un Ferrari es beneficiï d’aquesta bonificació?

Aquesta ha estat una ajuda directa per als ciutadans i les ciutadanes i també ha tingut un efecte positiu per ajudar-nos a contenir la inflació. Té sentit fer aquest descompte amb caràcter generalitzat. Però aquest Govern no descarta en un futur replantejar-se si té sentit mantenir aquesta mesura amb caràcter generalitzat o bé es poden estudiar altres fórmules.

Els transportistes demanaven pujar-lo a 40 cèntims en el seu cas. Per què no ho han fet?

El més important és posar en valor l’acord que hem aconseguit amb els transportistes per aplicar al sector els mateixos principis que regeixen la llei de la cadena alimentària: assegurar que no treballaran a pèrdues. Entre les mesures adoptades s’hi inclou la revisió de preus en funció del preu del combustible. És a dir, si els transportistes han de pagar més per la benzina, poden repercutir aquest increment de preus als seus serveis. Hem aconseguit un acord just entre les seves reivindicacions i les mesures que aquest govern pot aplicar. Són un conjunt de mesures històriques que permeten parlar d’un canvi estructural de la regulació i les condicions de treball dels transportistes.

Tem la resposta a l’acord de la Plataforma en Defensa del Transport de mercaderies per carretera, la impulsora de l’aturada al març?

La principal reivindicació de la plataforma era evitar la feina a pèrdues, va convenir que aquesta era una bona mesura i comptem amb l’aprovació d’aquest Reial decret llei. Durant tot el procés hem estat negociant amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera i informant en paral·lel els representants de la plataforma.

El Govern pot garantir que no hi haurà noves vagues, sobretot de cara a l’hivern?

Evidentment, hem demanat al sector del transport, com al conjunt de la societat, un exercici de responsabilitat. Estem en un moment molt complicat vivint les conseqüències d’una guerra que s’està donant a les portes d’Europa. A tots ens toca apretar-nos el cinturó. El Govern també està fent un gran esforç amb un paquet de mesures que arriba als 30.000 milions d’euros.

Mirant enrere, se’n penedeix de no haver-se assegut abans amb els transportistes?

Sempre vam tenir una actitud solucionadora, que sempre prioritzava la resolució del conflicte. En l’aturada del març es van produir comportaments i actituds que en cap cas no poden justificar cap reivindicació per molt justa que s’entengui. Nosaltres, sempre en un context i escenari de diàleg, estem oberts a parlar i dialogar, però respectant el dret que poden tenir els uns a fer una aturada però també els altres a treballar. I en aquell moment i en aquest context no es donaven aquestes condicions.

La CNMC ha multat recentment les constructores per manipular concursos públics durant 25 anys. No és prou temps per prohibir la seva participació en nous concursos?

Nosaltres el que hem d’assegurar és que es compleixen les mesures de contractació i de lliure concurrència. Les constructores han estat recorrent aquestes resolucions que ha emès la CNMC i moltes vegades els tribunals han clarificat quines són aquestes conductes que es poden donar, però que no es donen en la majoria de casos. Cal atendre les resolucions dels jutges i tribunals que confirmin o no si es donen aquestes pràctiques fraudulentes. Però sempre amb aquest continu esperit de millorar els procediments i els controls que hi ha en els procediments de contractació, que no són pocs.