El Govern va anunciar una inversió de 1.100 milions per als peatges a l’AP-7 i l’AP-2 en un termini d’entre cinc i set anys. No és massa temps per al problema de cues actual?

És un exercici de transparència explicar a la ciutadania que pel volum i la complexitat d’algunes mesures necessitarem temps per poder-les executar. Jo he estat usuària de l’AP-7, les cues no són noves des que es van aixecar els peatges. Aquestes cues sempre s’han produït. Amb aquest pla contribuirem perquè l’impacte de la demanda més gran d’aquestes vies es pugui millorar.

El 2021 només es va executar a Catalunya el 36% del pressupost. Per què?

Són dades d’un informe amb caràcter comptable que no reflecteixen la realitat. Si analitzem el volum d’inversió en termes absoluts, Catalunya és la comunitat on més es va invertir en el conjunt de l’Estat l’any passat. Hem invertit més que mai en alta velocitat i a la xarxa ferroviària convencional, d’una mitjana de 240 milions el 2018 vam passar a més de 800 milions el 2020. Hem executat en carreteres al voltant del 80%. La nostra voluntat és millorar aquests nivells d’execució, però insisteixo que cal fer-ne una lectura correcta.

Cediran el finançament de Rodalies a Catalunya?

Estem esperant que es pugui formalitzar el contracte programa perquè l’Estat pugui transferir els recursos per al finançament de Rodalies a la Generalitat i no directament a Renfe. Això se soluciona amb la subscripció d’aquest contracte programa que estem esperant que la Generalitat s’avingui a subscriure’s. La disposició és total i absoluta.

S’ha descartat completament l’ampliació del Prat?

Nosaltres no ho hem descartat. Continuem pensant que és un bon projecte per a Catalunya i per a Espanya. En aquest cas és la Generalitat. Quan se li diu al Govern que no s’assoleixen els nivells d’execució que s’espera també deixem sobre la taula que de vegades tampoc no és fàcil arribar a acords amb la Generalitat de Catalunya. La mostra és aquell pas enrere que va fer quan ja havia dit que li semblava un bon projecte. Jo crec que cal ser valents. Quan s’està governant cal ser valents i assumir la complexitat de certs projectes i en el cas de l’aeroport del Prat és un projecte complex que ha de complir la normativa en matèria de compensacions ambientals, però és un projecte pel qual val la pena treballar.