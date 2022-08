Espanya dispara l’ús de gas per a la producció d’electricitat

Mentre dissenya el seu pla de contingència per complir Brussel·les, les dades revelen que Espanya dispara el seu consum de gas per produir electricitat per la sequera i les vendes a França, mentre el redueix a llars i indústria. En els primers set mesos del 2022, la demanda de gas per generar electricitat s’ha elevat un 83,2% fins als 72,9 terawatts-hora (TWh), respecte a les xifres del mateix període de l’any anterior, segons les dades d’Enagás. Mentre que la denominada demanda convencional (composta per indústria i llars i pimes) s’ha reduït gairebé un 13% fins a un total de 150,837 TWh.

L’habitual és que la producció d’electricitat amb aigua suposi al voltant del 12% del mix de generació a Espanya, mentre des de començament d’any no arriba a un 7% de mitjana, al nivell del 2017, per la sequera que fueteja el país. A això s’hi suma que des del novembre Espanya és exportador net d’electricitat a França, quan el més habitual era que el flux que produís en sentit contrari, segons es reflecteix a les dades de Red Eléctrica dels últims anys.

Atur per manteniment

Els motius de l’alça de les vendes a França són dos: la meitat de les centrals nuclears franceses estan aturades per manteniment i el límit al preu del gas a la Península Ibèrica impulsa el flux del sud al nord. Per tant, això pressiona la demanda d’electricitat i impulsa la generació amb gas davant la manca d’una altra tecnologia com el carbó. (En els darrers dos mesos, a aquesta equació cal afegir-hi un increment de la demanda per les altes temperatures que impulsen l’ús de l’aire condicionat).

En aquest context, Espanya s’ha compromès amb Brussel·les a reduir un 7% el consum d’electricitat entre l’1 d’agost d’aquest any i el 31 de març del 2023 sobre la base del consum mitjà dels darrers cinc anys.

Segons estimacions realitzades per aquest mitjà a partir de les xifres mensuals que publica Enagás, el consum mitjà de gas en aquests vuit mesos des del 2017 va ser de 261,32 TWh, dels quals el 20% correspon a pimes i demanda domèstica, el 54% a la indústria i el 24% a la generació elèctrica. Amb aquests números, Espanya hauria de reduir en 18,3 TWh el consum en els pròxims vuit mesos.

Limitar la temperatura

La qüestió ara és com fer-ho. L’Executiu va anunciar dilluns una campanya per estalviar energia als edificis públics que passa per limitar la temperatura als interiors, apagar la llum a la nit, tancar les portes quan siguin locals climatitzats i revisar les calderes, i demana a la ciutadania consumir amb mesura. L’Executiu no va quantificar quan podria disminuir aquesta mesura el consum, però les pimes i les llars ja han minorat el seu ús de gas (un 4% els últims sis mesos -juny va ser l’últim mes amb les xifres desagregades- i un 13,8% al juny).

En la mateixa línia, la indústria ha disminuït en un 20,2% el consum al juny i un 11,8% a l’acumulat des del gener. «Al juliol serà un 30% i l’agost va pel mateix camí. No pas per eficiència sinó pels elevats preus de l’energia. La indústria ja no pot parar més», va assegurar Verónica Rivière, la presidenta de GasIndustrial, la patronal dels grans consumidors industrials de gas com ara el sector ceràmic o el químic. «I a les converses amb el Ministeri (per a la Transició Ecològica) no es preveu una parada obligatòria, sinó mesures d’eficiència», va afegir. Per exemple, l’impuls dels gasos renovables com ara el biogàs o el biometà, l’hidrogen verd o una interrompibilitat voluntària, va explicar.

Exportacions exemptes

Per tant, la pota que queda és la generació elèctrica. En aquest punt, Rivière va apuntar que l’única opció seria aconseguir que les exportacions d’electricitat a França estiguessin exemptes de complir aquests càlculs per evitar que si Espanya augmenta el consum de gas per produir més electricitat per enviar a França això el penalitzi. «Això està en mans del ministeri i d’Europa perquè, si no, hauríem de tallar i deixar d’enviar gas», va explicar Rivière.