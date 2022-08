Les noves mesures d’estalvi energètic imposades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic no han sigut ben rebudes entre comerciants i responsables de bars i restaurants de les comarques gironines, que les titllen, en molts locals, d’«infrahumanes». Si bé la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, va anunciar ahir un canvi en la proposta inicial, establiments gironins consideren que no són gens raonables amb les onades de calor d’aquest estiu.

Un requisit indispensable per poder posar el termòstat de l’aire acondicionat a 25 graus i no a 27 és tenir treballadors «en moviment», com els de bars i restaurants. Ara bé, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, posa de manifest la falta de concreció del decret establert: «El comerç on s’agafa en aquesta proposta? Fins a quin punt pots diferenciar si tens treballadors en moviment o no? És essencial pautar-ho».

D’altra banda, el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, és crític amb el nou decret: «pujar els termòstats a 27 graus és fer pobres als més pobres». Arribar a aquesta temperatura amb aquestes constants onades de calor, «és una política clara que afavoreix la botiga a internet i que gira l’esquena al petit comerç i als establiments a peu de carrer».

Pedres a la teulada

Establiments de roba d’arreu del territori gironí recalquen que és tirar-se pedres a la pròpia teulada, ja que «la clientela no té ganes de provar-se la roba si arriba suada de fora i a la botiga tampoc hi refresca», sostenen des de Júlia Roba Íntima de Girona. Des de Tin et Mó, al carrer Santa Clara de Girona, comparteixen la mateixa opinió i assenyalen que ara mateix la temperatura és de 25 graus a l’establiment, però que «és insostenible en certes hores del dia, per a la clientela i per a nosaltres».

Així doncs, Carbó assenyala que amb aquest Real Decret només hi guanyen empreses com Amazon i totes aquelles on el consumidor compri en línia, i més després d’una pandèmia que s’arrossega des del març de 2020 i que ha propiciat un increment exponencial de vendes a través d’Internet.

Els ajuts i subvencions que els diferents establiments han rebut arran de la covid-19, han ajudat, però no han pal·liat els efectes de gairebé dos anys de pandèmia on els ingressos dels locals s’han vist greument afectats. Des del restaurant Plaça del Vi 7 de Girona manifesten que amb els pocs beneficis que han tingut és molt difícil instaurar les mesures correctament, i que una porta corredissa, per exemple, necessita uns diners per instal·lar-se i pel manteniment, i fa temps que els «números no són bons».

En aquesta línia, Ramírez de Cartagena apunta que la motxilla que carreguen «cada vegada és més grossa» i que més enllà de la despesa econòmica que suposa instal·lar-les, hi ha una necessitat al darrere de tenir-les obertes de bat a bat: «és la manera de fer entrar clients, no les obrim per gust», exposa.

Les mesures arriben a només cinc dies de la seva aplicació i, tenint en compte que és època de vacances i falten molts treballadors, és molt difícil dur-les a terme correctament.

Molts proveïdors no treballen i tot això, sumat a les rebaixes d’estiu, indigna Girona Centre Eix Comercial: «és impossible fer-ho si ningú treballa, i és impossible també pujar la temperatura en ple mes d’agost, i més amb aquestes temperatures que imperen. Tot plegat és un despropòsit», fa palès Ramírez.

Més enllà de la temperatura, els establiments hauran d’informar sobre el compliment de la normativa d’estalvi energètic a partir de cartells explicatius i hauran de mesurar els graus d’humitat de l’establiment.

«El petit comerç no pot estar pendent de mesurar els paràmetres que els demanen, ja és prou difícil tot plegat des de la pandèmia per demanar-los més esforços», sosté Ramírez. Alocals com UME Girona (Musical Eiximenis) estan fent una pujada progressiva de la temperatura, per adaptar-se a la nova llei. La tenien a 25 graus i ara ja l’han posat a 26,5.

A més, el ministeri també va assenyalar que hi haurà penalitzacions per aquells comerços que ho incompleixin. Les multes per als que no adoptin les mesures poden arribar als cent milions d’euros en el cas de considerar-se molt greus i es cometen infraccions reiteradament. Si són greus, seran fins a sis milions d’euros i arribaran a 60.000 euros si es qualifiquen de lleus.

Ara, entre la població hi ha el gran dubte de si es podrà tenir un control de cadascun dels comerços: «Si no hi ha funcionaris, qui vindrà a fer les inspeccions?», diu una botiguera gironina. Petites empreses que no es poden permetre una pèrdua de clients podrien assumir el risc si no troben un benefici en dur a terme el canvi de temperatura que es demana.

«El problema rau en el fet que el preu de la llum és desorbitat, el meu termòstat no canviarà res», explica una cambrera de la cafeteria 365 del Carrer Nou. De moment, té la climatització a 24 graus, «una temperatura gens desproporcionada d’acord amb les temperatures dels darrers dies», comenta.

A la Taverna de Girona, al barri del Mercadal tenen l'aire a 23 graus, un valor que ja els sembla elevat en comparació amb els 19 graus que tenien l’any passat

A La Taverna de Girona, situada a la plaça del Mercadal, assenyalen que fins ara la tenien a 23 graus, un valor que ja els sembla elevat en comparació amb els 19 graus que tenien l’any passat. Malgrat estar en desacord amb les mesures, per la seva banda sí que consideren que pot suposar un estalvi energètic per al bar, tot i que «tot plegat, s’ha de veure». Tanmateix, constaten la necessitat de mesures urgents davant de l’increment de la factura de la llum:«hem passat de pagar uns 1.800 euros, a pagar-ne 3.000», manifesten.

Pel que fa a grans establiments, com són els centres comercials, Pau Jordà, director de l’Espai Gironès (Salt), també explica que, a parer seu, no creu que la normativa d’establir una temperatura per als comerços afecti de manera generalitzada perquè els graus de diferència que proposen «gairebé no varien de número» i que, per tant, aquesta acció contribuirà, si és que ho fa, molt mínimament a l’estalvi.

De totes maneres, Jordà assegura que a l’hora d’aplicar les mesures que proposa el BOE, farà tot el possible perquè es compleixin a tot el centre comercial: «cada establiment funciona de manera independent, però es farà la recomanació».

El responsable de l’Associació de Comerciants de Blanes, Lluís Pascual, afirma que cada botiga s’ho anirà fent «una mica a la seva manera», ja que «per sentit comú, la mesura s’anirà adaptant segons el tipus d’establiment i segons el producte que es ven». Lamenta que el govern hagi actuat sense tenir en compte els sectors afectats, motiu que els ha obligat matisar o rectificar els seus plans inicials. Assegura que, de moment, no han rebut cap indicació directa per part de cap administració, i no compta que aquest mes d’agost «hi hagi inspeccions amb termòmetres a la mà». En aquest sentit, Carbó considera aquest conjunt de polítiques una manera més de «recaptar impostos» per part de l’Administració.

A on s’aplicaran les mesures?

La normativa per limitar els termòstats s’aplicarà als edificis administratius, els locals comercials i llocs públics on es produeixen aglomeracions. No serà obligatori en centres de formació, centres sanitaris, perruqueries, gimnasos i mitjans de transport, d’entre altres comerços que puguin justificar la necessitat de mantenir una temperatura per sota del que ha estat establert. Una treballadora de la botiga de bombons i xocolata Gluki a Girona, explica que per poder conservar el producte que venen en bones condicions, seria impossible acollir-se a les mesures del BOE que proposen el límit als 25ºC, i menys als 27 que es proposaven inicialment.