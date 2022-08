Nadia Calviño admet «incertesa» de cara a què passarà a la tardor

La vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va reconèixer que hi ha «incertesa» respecte al que passarà a la tardor en el pla econòmic internacional, tot i que va defensar que Espanya compta amb una situació de «relativa fortalesa» per enfrontar-se als reptes que vinguin.

«No sabem si es produirà un tall del gas i no sabem com evolucionarà l’economia alemanya, per això des de ja estem prenent mesures per evitar que això freni el creixement econòmic i la creació d’ocupació», va apuntar la titular econòmica del Govern en una entrevista al programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, recollida per Europa Press.

Davant aquest escenari internacional «molt turbulent», la vicepresidenta va assegurar que Espanya continua mantenint un fort creixement. «Hi ha molta incertesa i s’estan movent les plaques tectòniques sobre les quals s’han estat desenvolupant les relacions internacionals des del final de la II Guerra Mundial i està canviant el terreny de joc i la posició de diferents actors», va afirmar.

En aquest sentit, va recordar que tots els organismes nacionals i internacionals coincideixen que el creixement econòmic a Espanya serà d’almenys el 4% aquest any i el 2% el 2023. «És a dir, tenim un creixement fort», va recalcar.