L’Ajuntament de Palafrugell estudiarà gestionar directament els camps de boies per a embarcacions de lleure. Una situació que es planteja després de la problemàtica sorgida "a causa de la demanda creixent i el cost desorbitat que ha provocat l’actualització de preus i la licitació que s’ha dut a terme aquest 2022", precisa el consistori. Segons l'Ajuntament, aquesta podria ser una mesura "per evitar una escalada de preus sense control i mantenir la identitat del territori i el litoral". Sobretot, explica, l'objectiu seria protegir els usuaris locals, que fa molts anys que fan ús del camp de boies amb les embarcacions més tradicionals i que podrien perdre-ho si els preus segueixen pujant perquè no podrien pagar els amarratges.

Amb aquesta idea, l’alcalde del municipi Joan Vigas, considera que "es podria resoldre una problemàtica creixent a causa de la poca oferta que hi ha i la gran demanda actual". A més, l’equip de govern considera que el fet de tenir la gestió permetria realitzar inversions de manteniment i posar al dia les instal·lacions, sobretot en termes vinculats a la sostenibilitat ambiental i protecció del medi marí. El consistori assegura que "seguint la normativa vigent" a inicis de temporada es va fer la licitació de la gestió de les boies per lots, on s’establien i s’actualitzaven els preus de sortida. A partir d’aquí, es va dur a terme una subhasta de preus entre les empreses que es van presentar a la licitació i va guanyar qui proposava un preu més elevat. Els guanyadors, posteriorment, eren els encarregats d’establir el preu final per als consumidors. En la darrera licitació municipal, aprovada fa un parell de mesos per una durada de quatre anys i amb una renovació anual, hi havia un total de 21 lots, que corresponien a cinc camps de boies, quatre zones d’avarada, els serveis de caiac o l’escola de vela, entre d’altres. Malestar a Palafrugell per l’increment dels preus de les boies La posada en marxa es va fer tard L’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, defensa que el plec de condicions per fer la licitació es va haver de modificar a darrera hora a causa de Comandància Marítima, un fet que va endarrerir el calendari i la posada en marxa del servei. Pel que fa als preus, Vigas recalca que “la normativa és europea i l’espai de l’aigua el regula Capitania Marítima”. Per tant, diu, la llei de l'oferta i la demanda ha provocat que la possibilitat de protegir als residents o d’establir un topall de preus fos impossible enguany. Ara, estudiant aquesta proposta, la gestió de l’administració local pot permetre, de cara al futur, evitar un encariment exponencial dels preus.