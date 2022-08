El preu de l’habitatge continua a l’alça i va pujar un 5,2% interanual a les comarques gironines durant el mes de juliol. Segons l’informe de Fotocasa, Girona és la desena província espanyola amb un increment més elevat i el preu per metre quadrat se situa, de mitjana, als 2.204 euros. Màlaga (+10,7%), d’Alacant (+9,3%) i les Illes Balears (+8,7%) són les tres províncies de l’Estat que tenen una pujada més forta interanual durant el mes de juliol. D’aquesta manera, l’ascens a Girona està per sobre la mitjana de Catalunya (+3,9%) -sent la província catalana amb una pujada més alta- i també l’espanyola (+3,5%).

Mentrestant, a la ciutat de Girona l’increment és del 3,5% interanual. Així, és la pujada més baixa des de juny de l’any passat, quan ho va fer un 0,7%. En canvi, a municipis com Figueres (-3,6%) el preu està de baixada des del mes de març, igual que passa, per exemple, a Salt, on va davallar un 1,3% el juliol. Per altra banda, els municipis amb un cost més elevat es troben a la costa. El primer és Castell-Platja d’Aro, amb un preu de 3.569 euros el metre quadrat. En aquest, el segueixen El Port de la Selva (3.525 euros/m²) i Calonge (3.447 euros/m²), mentre que el primer municipi lluny de la costa amb un preu més alt és Vilablareix (2.858/m²). Pel que fa a la ciutat de Girona, és el segon indret lluny del mar amb un cost més alt (2.460 euros/m²). Anglès (1.045 euros/m²), Arbúcies (1.086 euros /m²) i Maçanet de la Selva (1.130 euros/m²) són les localitats amb un preu més baix dels 35 municipis gironins analitzats en aquest informe de Fotocasa. Sant Sebastià, amb 5.749 euros el metre quadrat, és la ciutat espanyola més cara. La Moraleja, a Madrid, Eivissa i Zarautz també superen els 5.000 euros el metre quadrat de mitjana.