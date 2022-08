Una resolució judicial sobre la seva filial xilena porta Naturgy a retardar la presentació dels seus resultats del primer semestre, prevista per a aquest divendres, a dijous vinent, 11 d’agost, segons ha informat la companyia en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La sentència, rebuda per la companyia aquesta matinada, afecta la companyia Metrogas (propietat en un 55% de Naturgy des de l’any 2016) per un conflicte que data del 2009, quan la gasista encara no havia entrat en l’empresa xilena.

Segons expliquen fonts de la companyia espanyola, el Govern de Cristina Fernández de Kirchner va prohibir les exportacions de gas de l’Argentina a Xile el 2009 i això va provocar diferències de criteri entre la gasista xilena Metrogas –la principal distribuïdora de gas natural de l’Argentina– i la transportista argentina Transportadora de Gas del Norte (TGN) –transportista de gas– que van derivar en una sèrie de demandes interposades per aquesta última per incompliment de contractes mentre Metrogas al·ludia a causes de força major. Tretze anys després, una sentència d’un jutge federal de primera instància argentí condemna Metrogas al pagament a TGN «en concepte de factures i lucre cessant, més costos i interessos» derivats d’aquest contracte de transport de gas que es va veure afectat per la crisi energètica entre l’Argentina i Xile. Atès que la sentència no és ferma i existeix possibilitat de recurs, Metrogas ha anunciat que la recorrerà. El 2017, Naturgy va recollir en els seus comptes l’existència d’aquest plet a l’Argentina entre Metrogas i TGN. És per això que, una vegada coneguda l’existència d’una resolució judicial, la gasista ha decidit informar el mercat sobre aquesta sentència i cancel·lar la presentació dels seus resultats del primer semestre del 2022 que tenia previst aquest divendres per calcular el possible impacte que tindria en els seus comptes. La companyia que dirigeix Francisco Reynés avança que en una primera estimació l’impacte seria «limitat», tot i que afegeix que realitzarà una anàlisi de detall en els pròxims dies. En qualsevol cas, cal recordar que la participació de l’espanyola es limita al 55%, de manera que la quantia total de la penalització es redueix a aquest percentatge. La crisi del gas entre l’Argentina i Xile es remunta a l’any 2004, quan una resolució va suspendre l’enviament d’excedents de gas natural a Xile davant l’inici de la «crisi energètica» durant el Govern de Néstor Kirchner (2003-2007). Tres anys després, el 2007, sota la presidència de Cristina Fernández de Kirchner, van passar a suspendre’s totalment els enviaments.