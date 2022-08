La xifra d'afiliacions a la Seguretat Social el mes de juliol va tornar a xifres rècord a les comarques gironines. En total, van ser 371.726 afiliats segons xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Ara, tal com recull l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), les comarques de la Selva i l'Alt Empordà són les que més pugen arreu del territori català en termes interanuals, continuant amb la tònica dels últims mesos. La Selva augmenta un 6,5% i l'Alt Empordà ho fa un 4'9%, superant la mitjana catalana que és del 3,7%. El Gironès (+4,1%), la Garrotxa (+3,9%) i el Baix Empordà (+3,8%) també superen la mitjana de Catalunya, mentre que la Cerdanya (+2,9%), el Pla de l'Estany (+2,8%) i el Ripollès (+1,4%) no superen la mitjana, però també continuen pujant.

En canvi, és la Cerdanya la comarca gironina que més puja en termes mensuals. Ho fa un 3,9%, superant la mitjana de Catalunya que és de l'1%, però lluny dels millors registres que marquen l'Aran (+9,5%) i el Pallars Sobirà (+6%).

Segons les dades d'Idescat, el sector serveis, on s'inclouen gremis molt arrelats al turisme com l'hostaleria o la restauració, continua sent el que més puja en els últims dotze mesos. Una altra vegada, és a la Selva (+8,2%) i a l'Alt Empordà (5,4%) on l'ascens és més considerable arreu de Catalunya, que de mitjana puja un 4,4%. Mentrestant, també creix el sector de la construcció (+2,8%) i el de la indústria (+2,1) en el global de la comunitat autònoma. En aquest últim sector, la Garrotxa lidera la pujada (5,9%). Aquesta comarca també és la que més augmenta en 19 afiliats en el sector de l'agricultura, que és l'únic que mostra una tendència descendent en l'últim any.

L'atur creix

Per altra banda, les xifres de l'atur mostraven un lleuger ascens en termes mensuals a les comarques gironines després de quatre mesos consecutius de baixada. Això, però, no ha estat igual a tots els territoris. El Pla de l'Estany ha estat la comarca que ha augmentat més, un 4,9%, mentre que el Gironès (+2,6%), la Garrotxa (+2,4%), l'Alt Empordà (+0,9%) i la Selva (+0,7%). En canvi, la que té una davallada més gran és la Cerdanya (-2,9%), i també ho fan el Baix Empordà (-0,9%) i el Ripollès (-0,6%). En termes interanuals, totes les comarques continuen de baixada, tot i que la Cerdanya també és la que ho fa amb un nombre més alt (-19,8%), seguida de prop pel Baix Empordà (-19,6%) i l'Alt Empordà (19,1%).

Les últimes contractacions de la temporada turística tampoc han impedit que alguns municipis de la costa augmentessin en nombre d'aturats. Per exemple, Tossa de Mar ha pujat un 15% en l'últim mes, Castell-Platja d'Aro ha pujat un 3,4%, o Roses un 1,2%, mentre que Blanes té el mateix nombre d'aturats que el passat mes de juny. Aquesta dinàmica, però, no ha estat igual a totes les localitats properes al mar, ja que Santa Cristina d'Aro (-5,8%), Palafrugell (-3%) o Lloret de Mar (-1,1%) continuen amb una tendència descendent.