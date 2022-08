SOS energètic de la indústria tèxtil: «Les empreses es plantegen tancar»

El Consell Intertèxtil Espanyol (CIE) demana al Govern més ajudes davant l’encariment dels preus de l’energia i alerta que part de les empreses del sector no podran sostenir amb les condicions actuals els seus negocis. «Es preveu una tardor tremendament complicada per a la indústria tèxtil; les nostres empreses s’ofeguen i en alguns casos, ja es comencen a plantejar ets i fins i tot tancaments per impossibilitat de fer front a la situació», va declarar a través d’un comunicat el president del CIE, Manuel Díaz.

Segons l’organització empresarial, l’escalada de preus de l’energia està tenint un impacte especial i intens en el compte de resultats del sector. Els preus del gas s’han multiplicat per cinc en un any i l’electricitat per dos segons els càlculs del CIE, pel que consideren les ajudes aplicades fins ara del «tot insuficients».