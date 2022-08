Isabel Díaz Ayuso no és l’única que deixa anar declaracions controvertides a la Comunitat de Madrid. El director general d’economia que ella mateixa va nomenar, l’economista Juan Manuel López Zafra, està sent protagonista a Twitter per una publicació sobre l’<strong>escassetat de gel a Espanya</strong>. Diu així:

«Gel. Espanya El paradís del cubata o el gintònic. Del Cacaolat amb Licor 43. Enlloc més del món posen les copes com aquí. Enlloc. Que falti gel a Espanya és com que li falti sorra al Sàhara. Un altre èxit del socialisme». Aquesta opinió ha aixecat, d’una banda, la indignació d’alguns que es posen les mans al cap perquè «el director de política econòmica d’Ayuso cobra 93.855 euros anuals per dir tonteries», tal com ha assegurat Més País. Aquesta generosa xifra es pot comprovar en la seva declaració d’activitats, béns, rendes i informació tributària, que es pot trobar fàcilment en el Portal de Transparència de la Comunitat de Madrid. El director de política económica de Ayuso cobra 93.855 euros anuales por decir tonterías. pic.twitter.com/7jz1PDfKJm — Más Madrid (@MasMadridCM) 6 de agosto de 2022 D’altres, per contra, han preferit recórrer a l’humor i fer broma sobre quant temps fa que el senyor López Zafra no surt «de festa». - Bella mesonera, ¡Póngame un Cacaolat con Licor 43! pic.twitter.com/EIZ6BPm4x9 — Franjolittle (@Franjorodowski) 6 de agosto de 2022 Cualquier local que se precie tiene máquinas de estas …. Claro, que si cuando la última vez que salimos de copas fue en el bautizo de Juana la loca , pues pensamos que es brujería… pic.twitter.com/C5GvJObLYV — Ƭσмαѕѕσ Ƥυηcну🇷🇺 ✒🃏🖋🙈🙉🙊🏴‍☠️ (@TomassoPunchy) 6 de agosto de 2022