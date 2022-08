L’hostaleria gironina pot presumir de ser la més ecològica de tot Catalunya, segons indica el primer «Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes». En concret, la província de Girona va registrar un índex de sostenibilitat del 82’5%,per sobre la mitjana catalana del 70’6%, i amb millors xifres que les províncies de Barcelona (73’7%) i Tarragona (56’4%).

La mostra, realitzada per l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, tenia en compte la gestió eficient dels residus, l’eficiència energètica, el consum responsable i el consum de l’aigua. En aquest sentit, els hostalers de Girona, amb un 94’3%, són els més compromesos amb el consum d’energia, seguits pels barcelonins (84’6%). Tarragona, però, es queda lluny, amb només un 40%. Pel que fa a les mesures per fer un bon consum d’aigua, els tarragonins, amb un 42’5%, tampoc destaquen per responsables, mentre a Barcelona són un 66’8% d’hostalers. Lluny, però, de les xifres gironines, líders amb el 92%.

Amb participació de 2.176 establiments a Catalunya, el baròmetre destaca la gestió de residus (81%), que fan els hostalers catalans, la millor dels territoris analitzats. En general, l’estudi puntua amb un notable (70’6%) la sostenibilitat catalana. La iniciativa vol premiar l’esforç de l’hostaleria local a l’estiu i Ecovidrio reconeixerà els 9 establiments més madurs en gestió ambiental.