El petit comerç gironí no arriba a les xifres de vendes de les rebaixes de 2019

El petit comerç gironí ja porta moltes patacades en les últimes dues dècades. La crisi del 2008 o la pandèmia en són un exemple, però sempre ha anat sobrevivint i adaptant-se, així com ha pogut, a les noves formes de negoci. Després de dos estius marcats per les restriccions de la Covid-19 i l’arribada de menys turistes, els comerciants esperaven una bona campanya de rebaixes. Les xifres de juliol no han estat dolentes, tot i que han entrat altres factors que han fet que no s’obtinguessin els resultats que en un principi s’esperaven.

El turisme, durant el juliol, ha arribat amb més força que l’any 2019, però això no s’ha notat en la campanya de rebaixes, ja que no s’ha arribat als nombres de fa tres estius. De fet, els resultats són «diferents» depenent del local, explicava Mercè Ramírez, vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial. I és que en uns quants casos «la campanya és similar a la de l’any passat», mentre que altres superen el nivell de vendes de l’estiu de 2021 en un 20 o 30%. Alguns, també han optat per fer «una política de rebaixes més agressiva i creuen que això els ha beneficiat», afirmava Ramírez.

Un dels factors que ha impedit que la campanya de rebaixes d’aquest estiu igualés els nombres de 2019 en el petit comerç gironí ha estat l’encariment de la vida, derivat de la Guerra d’Ucraïna. Això ha fet que «es tirés una mica enrere en les compres no necessàries». Per exemple, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial exposa que «la moda no ha anat com semblava que havia d’anar després de la pandèmia».

Una altra part de culpa la tenen les onades de calor, que afecten les comarques gironines des del mes de juny. Això fa que la població local «no surti tant». Ho fa més a « primera hora del matí i a última hora de la tarda», per deixar a les estones de més sol i calor als turistes. Un visitant estranger que, aquest estiu, ha arribat en massa, sobretot procedent de França i els Països Baixos. «El turisme consumeix en rebaixes» afirma Ramírez, i, a més, aquest estiu ha arribat molt turisme familiar, que «és un bon turisme». Aquest ha estat un dels principals motius pels quals «la campanya vagi bé».

Un dels altres dels factors que ha perjudicat el petit comerç en els últims anys ha estat l’auge de les plataformes d’Internet. «Els grans se’ns han menjat», lamentava Ramírez. Actualment, és molt més còmode comprar des de casa a les grans plataformes, però sí que hi va haver «una forta publicitat amb la pandèmia» perquè la gent fes compres en el petit comerç. Tot això ha quedat enrere perquè Ramírez lamentava que «s’ha oblidat ràpid».

L’Espai Gironès ven més

Les grans superfícies, com l’Espai Gironès de Salt, també tenen aquesta dura competència de les plataformes d’Internet. Pau Jordà, gerent de l’establiment, afirma que «qui només toqui Internet no guanyarà i la prova està en el fet que els grans operadors en línia estan obrint botigues físiques».

Tanmateix, el nombre de vendes del mes de juliol a l’Espai Gironès va ser entre un 5 i un 7% superior al de l’any 2019, l’últim estiu abans de l’esclat de la pandèmia. Tot això, tenint en compte que el nombre de visitants va acabar un 2% per sota del d’ara fa tres estius, el que significa que «la gent que ve compra més». Jordà explica que aquest any s’han recuperat visitants d’arreu de la província, però també estrangers com neerlandesos, alemanys i francesos -el que no ve de la Catalunya Nord-. Així, segons els càlculs, van passar per l’establiment unes 570.000 persones al llarg del mes de juliol.

A diferència del petit comerç gironí, on el sector de la moda no ha funcionat tal com s’esperava, a l’Espai Gironès sí que ho ha fet. Jordà explica que «funcionen les rebaixes del sector de la moda». També s’alegra que els locals de restauració de l’establiment hagin treballat amb «bones xifres» durant tot l’any, perquè durant la pandèmia «s’ho van passar molt malament».