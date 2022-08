L’acomiadament d’una treballadora de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Palamós ha acabat reconegut com a improcedent per l’empresa després que el cas arribés al jutjat social número 1 de Girona. Uns judici que s’havia de celebrar el juny però que finalment, va acabar en acord el 3 de juny entre les parts. L’empresa va reconèixer «la improcedència» de l’acomiadament i així va evitar la vista. A banda, la demandada ha hagut de pagar la indemnització corresponent pels seus 23 anys treballats.

Aquest cas ha acabat amb aquest acord però tot el procediment arrenca de més lluny, quan la treballadora va rebre una sanció disciplinària greu amb l’expulsió del lloc de feina i sou durant un dia per haver presumptament haver sortit de les oficines durant l’estat d’alarma de la crisi sanitària de la Covid -el juliol de 2020- i haver abraçat el que suposadament era un client -era la seva parella-.

Sanció retirada

La dona ho va recórrer al jutjat i abans de la vista -el dia 14- s’havia de celebrar la conciliació però finalment, no va arribar a port i no va ser fins el maig del 2021, que després de mesos i quan s’acostava el dia del judici que es va arribar a l’acord. Segons consta en el document, l’empresa de Palamós va decidir retirar la sanció a l’empleada i retornar-li el que li corresponia del dia de suspensió de feia i sou.

Mentre tot això succeïa, el dia 19 de març li van anunciar que l’acomiadaven de la ITV on havia començat a treballar el juliol de 1998. En la carta on se l’informa, s’hi diu que el motiu que la fan fora és perquè hauria furtat diners i també per haver actuat de forma deslleial amb l’empresa. També s’afirma que hi ha companyes que asseguren haver vist com retornava malament els canvi a algun client.

Aquest cas va ser portat al jutjat per part de la ITV. La Fiscalia va qualificar-se els fets d’un delicte lleu continuat d’apropiació indeguda o de furt i demanava una pena de tres mesos de multa a raó d’una quota de sis euros al dia. La lletrada del denunciant es va adherir a aquesta petició.

Ens els fets provats de la sentència s’explica que entre el 17 febrer i 15 de març de 2021, l’acusada que feia el cobrament i quadrament de la caixa, «en unes 33 ocasions va agafar monedes de la caixa» i va agafar bitllets i monedes i els va guardar a la seva bossa de mà. En total 147,24 euros. Tot i això, s’explica que la caixa sempre quadrava. Per aquests fets l’empresa la va acomiadar.

El jutge explica que la denunciada durant la vista en cap cas va negar haver agafar diners de la caixa per fer cafès o haver agafar monedes i bitllets, però sí haver-se quedat els diners per ella. Segons el text judicial «només agafava canvi» i «ho havia fet de forma habitual». El jutge també subratlla que l’empresa no ha trobat un «desquadrament» de la caixa i que «crida l’atenció» que reclami 147,24 euros. Alhora ressalta que si bé la pràctica de la treballadora podria ser considerada «irregular» en canvi, «no suposa un il·lícit penal» i que tampoc enganyava els clients. En cap cas, explica, «no hi ha evidència clara que busqués l’ocultació» de la seva pràctica, com sosté l’empresa i destaca que «les testimonis tampoc han estat suficientment clarificadors» durant el judici.

«Sospites»

Per tot això, el magistrat creu que «l’engany al client al·legat per l’empresa és mera sospita, suposició, conjectura o especulació» i que per tot això, absol l’acusada. Aquesta sentència del jutge de la Bisbal va ser recusada i l’Audiència Provincial va desestimar el recurs. A banda, l’acomiadament finalment ha estat reconegut com a «improcedent» per l’empresa.